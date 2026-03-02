Skoladministratör till Paradisskolan
På Paradisskolan, F-6, ges du som administratör möjlighet att göra skillnad - vilket är viktigt på riktigt!
Vi söker skoladministratör som är intresserad av att vara del av vår arbetsplats där utveckling, kreativitet och teamkänsla är framträdande.
På vår skola har ledning, lärare, övrig personal och elever goda och tillitsfulla relationer. Vi har undervisningen i fokus och arbetar språkutvecklande. Vi arbetar i team och hjälper varandra. Vi har ett målinriktat systematiskt kvalitetsarbete där struktur, analys och pedagogisk kreativitet möts.
Vår arbetsplats är mångkulturell och helt unik!
Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Arbetet som skoladministratör innebär att bistå ledningen på Paradisskolan med bl a personaladministration, systemadministration, ekonomi samt övrig administration som t ex protokollföring. Andra uppgifter kan vara att bistå ledning och annan personal med diverse beställningar och renskrivning av dokument.
Som skoladministratör har du en central roll. Du stöttar verksamheten i det dagliga arbetet utifrån ledning och medarbetares behov och önskemål, som till viss del kan se olika ut.
Till ditt stöd ingår du i ett nätverk av skoladministratörer där du har möjlighet till både lärande och erfarenhetsutbyte.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Högskoleutbildning med inriktning mot administration eller administrativ gymnasieutbildning med påbyggnad inom personal och administration och har jobbat några år med detta.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Dina personliga egenskaper
Glad och positiv person som har ett service- och lösningsinriktat arbetssätt, en god kommunikativ förmåga och som tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du är bra på att se lösningar på komplexa problem och har en förmåga att agera klokt även i stressade situationer.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av ekonomiska och personaladministrativa program, gärna Heroma, Raindance och Edlevo som är de program vi främst använder. Goda kunskaper i andra program såsom Office 365 och Skola24. Tidigare arbete specifikt med administration mot rektorer inom utbildning eller kanske själv har jobbat i grundskolan har du ytterligare en erfarenhet som vi anser vara viktigt.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
