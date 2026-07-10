Skoladministratör till Musikkonservatoriet Falun
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2026-07-10
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du ha en nyckelroll i en skola där din struktur och administrativa förmåga bidrar till att verksamheten fungerar varje dag? Vi söker en skoladministratör som trivs i en omväxlande roll med många möten och samarbeten och som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för elever, medarbetare och skolledning. Du blir en del av en levande och utåtriktad verksamhet med ungdomar i centrum och en arbetsmiljö präglad av aktivitet, samarbete och många kontakter.
Musikkonservatoriet Falun erbjuder utbildning på både gymnasial och eftergymnasial nivå, med musik som gemensam inriktning. Verksamheten omfattar en gymnasial spetsutbildning samt en eftergymnasial konst- och kulturutbildning som förbereder för fortsatta studier och en professionell verksamhet inom musikområdet.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, utvecklande och välfungerande skolmiljö där administrationen är en viktig del av helheten. Som skoladministratör har du en central roll i verksamheten och fungerar som ett nav i det administrativa arbetet. Du arbetar nära rektor, lärare och övriga medarbetare och bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för skolans elever och medarbetare. Hos oss får du ett självständigt och omväxlande arbete där du blir en viktig del av skolans dagliga verksamhet. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor i en kreativ utbildningsmiljö där musik, utveckling och höga ambitioner präglar verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Rollen är bred och varierad och innehåller både återkommande administrativa och praktiska uppgifter som uppstår i skolans vardag, till exempel
elevadministration
personaladministration, bland annat registrering av frånvaro och administration kring personalärenden
fakturahantering och enklare ekonomiadministration
inköp, beställning och uppföljning av förbrukningsmaterial samt andra varor och tjänster för skolans dagliga verksamhet
kontorsansvar
stöd till skolledning och medarbetare i administrativa frågor
kontakt med elever, vårdnadshavare och externa samarbetspartners
utveckling och kvalitetssäkring av administrativa rutiner och arbetssätt
Arbetet präglas av ett stundtals högt tempo där du behöver kunna prioritera mellan olika uppgifter, hantera avbrott och samtidigt säkerställa att arbetet blir korrekt.Kvalifikationer
Du har god digital kompetens och känner dig trygg i att arbeta i flera administrativa system samtidigt. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har lätt för att ta till dig nya arbetssätt och digitala verktyg.
Som person är du strukturerad och ansvarstagande. Du planerar ditt arbete väl, håller ordning även när arbetsdagen förändras och har förmåga att slutföra det du påbörjar. Du arbetar självständigt, men ser också värdet av ett nära samarbete med kollegor och bidrar till en god arbetsmiljö.
Eftersom rollen innebär många kontakter behöver du ha ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Du trivs i en levande och dynamisk skolmiljö där många människor är i rörelse och där tempot och ljudnivån stundtals kan vara hög. Du har lätt för att behålla fokus även när det händer mycket omkring dig och kan hantera situationer där flera saker behöver lösas samtidigt. Du uppskattar kontakten med ungdomar och bidrar till att skapa en välkomnande, trygg och positiv miljö för eleverna. När det behövs kan du sätta tydliga gränser och fatta beslut utifrån verksamhetens behov.
Vi söker dig som är prestigelös, flexibel och lösningsorienterad. Du ser det som naturligt att bidra där det behövs och tar dig an både stora och små arbetsuppgifter med samma engagemang. Du hjälper gärna till även utanför ditt huvudsakliga ansvarsområde när verksamheten kräver det och har ett positivt förhållningssätt till nya och oväntade uppgifter.
Du har intresse för att utveckla administrativa processer och bidrar aktivt till att verksamheten håller hög kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Skallkrav:
Fullständig gymnasieexamen
Minst tre års erfarenhet av administrativt arbete
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med elevadministration, personaladministration eller liknande administrativa processer inom skola, utbildningsverksamhet eller annan offentlig verksamhet
Välkommen med din ansökan och CV senast 5 augusti. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Kontakter fritext
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KoB:2026:012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
RsF, K o B, Regionfastighet, Hälpmedel, Region utv Kontakt
Rekryterande chef
Petronella Brehm petronella.brehm@regiondalarna.se 073-866 10 94 Jobbnummer
9998976