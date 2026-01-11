Skoladministratör på Praktiska gymnasiet Linköping
2026-01-11
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Skoladministratör på Praktiska gymnasiet Linköping
Praktiska gymnasiet är till största delen ett lärlingsgymnasium där det studerar drygt 430 elever och vi är 42 medarbetare. På Praktiska studerar eleverna på Bygg- och anläggningprogrammet, Fordonsprogrammet, Hantverksprogrammet med med inriktning frisör, försäljning- och serviceprogrammet, El- och energiprogrammet och VF-programmet. Idag driver Praktiska 36 gymnasieskolor från Luleå i norr till Ystad i söder och vi har runt 10 000 elever och cirka 1000 medarbetarePubliceringsdatum2026-01-11Om tjänsten
Som administratör hos oss är du en central person i vår organisation. Under en arbetsvecka träffar du många olika personer, elever, medarbetare och vårdnadshavare. Därför är det viktigt att du kan bemöta alla dessa personer på ett professionellt sätt och att kunna bidra till ett gott samarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierade, varför du bör kunna prioritera och strukturera din arbetsdag på ett effektivt sätt, samtidigt som du är noggrann och strävar efter att uppnå bästa resultat för verksamheten.Bakgrund
Vi söker dig som har lägst gymnasiekompetens, gärna med administrativ inriktning. Du har erfarenhet som administratör och är bra på service. Stor datavana. Du ska kunna kommunicera på svenska på ett väl fungerande sätt både i tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som skoladministratör.
Det är meriterande om du har arbetat med Schoolsoft och Studybee.
Dina arbetsuppgifter kommer handla om att kontera fakturor, beställa kontorsutrustning, hjälpa våra elever med allt från CSN till intyg. Du kommer ha kontakt med vårt företag som ansvarar för lunchrestauranger. Du kommer även ansvara för att bemanna vårt skolbiblioteket de timmar då det är öppet.
Är du den vi söker?
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 260211. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Joakim Hammar på 070 650 80 72 eller via mail joakim.hammar@praktiska.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om AcadeMedia
Praktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia är norra Europa största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.
Läs gärna mer på www.academedia.se. Ersättning
