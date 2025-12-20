Skoladministratör/administrativ koordinator
Academedia Support AB / Skolassistentjobb / Norrtälje Visa alla skolassistentjobb i Norrtälje
2025-12-20
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Österåker
eller i hela Sverige
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Skoladministratör / Administrativ koordinator 70-75 %
Bli navet i vår operativa vardag på Innovitaskolan Norrtälje
Är du en prestigelös och digitalt skicklig person som trivs med att vara där det händer? Vi söker en administrativ koordinator som vill kombinera skarpa administrativa rutiner med att vara en synlig och närvarande kraft i vår för- och grundskola.Publiceringsdatum2025-12-20Om företaget
Innovitaskolan en liten för- och grundskola med stort engagemang. Hos oss går ca 275 barn och elever. Som ett led i att modernisera vårt verksamhetsstöd skapar vi nu en ny roll där fokus ligger på hög tillgänglighet, digital effektivitet och operativ service.
Din roll som rörlig administratör
I rollen som skoladministratör hos oss är du vår operativa motor. Vi söker en rörlig och digital administratör som inte är bunden till en fast arbetsplats utan arbetar där behoven finns. Med expeditionstelefonen på höften är du lika naturlig i skolans bibliotek eller ute i verksamheten som på expeditionen.
Tjänsten är på 70-75 % med arbetstiden 07:00-13:00/13:30. Eftersom din dag startar med att säkra skolans dagliga bemanning, är din punktlighet och närvaro kl. 07:00 helt avgörande för en trygg start på dagen i våra verksamheter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du har en bred roll där tonvikten ligger på smidiga flöden och dagligt stöd:
Bemanningsplanering, Du ansvarar för den dagliga vikarieanskaffningen varje morgon. Du har förmågan att snabbt lösa pussel och tvekar inte att själv stötta upp operativt, till exempel som vikarie eller rastvärd, när det behövs.
Administrativa flöden och dokumentation, Du säkerställer att skolans interna administrativa rutiner följs. Det innebär hantering av underlag i våra digitala system, såsom barn- och elevadministration och personalregister samt hantering av faktura- och rapporteringsunderlag.
Digital support & IT, Du fungerar som första linjens support för personal och elever i deras dagliga användning av digitala verktyg och administrativa plattformar.
Expedition & Service, Du är ett av skolans ansikten utåt för besökare och vårdnadshavare. Du hanterar inkommande ärenden, post och diarieföring med hög servicekänsla och ett lösningsfokuserat tänk.Profil
Vi söker en energisk och trygg person som trivs i en föränderlig miljö. För att lyckas i rollen är du:
Lösningsorienterad, Du ser vad som behöver göras och tar egna initiativ för att underlätta för dina kollegor.
Systemkunnig, Du är en van användare av digitala plattformar och trivs med att arbeta effektivt i olika administrativa system.
Stabil och punktlig, Du motiveras av att vara på plats när du behövs som mest. Du har en livssituation som möjliggör en mycket hög grad av närvaro och punktlighet kl. 07:00 varje dag.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har följande:
Relevant administrativ utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete i digitala administrativa system och register.
Erfarenhet av arbete med bemanning eller samordning.
Erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande (t.ex. förskola/skola, förening eller läger).
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 70-75 %. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna
Erika Broo, rektor erika.broo@innovitaskolan.se
0176-20 87 44
Sofie Fridh, bitr. rektor sofiekatarina.fridh@innovitaskolan.se
0176-20 87 40 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Innovitaskolan Jobbnummer
9658207