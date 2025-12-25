Skol och IT vaktmästare Snösätraskolan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Snösätraskolan är vår fina F-6 skola i trivsamma naturnära omgivningar på Snösätrahöjden i Rågsved.
I vår tvåparallelliga verksamhet har vi ca 240 elever med 25 olika modersmål.
Vi som arbetar här är engagerade och vill göra skillnad för våra elever. Varje dag räknas och är viktig för våra elever. Vår skolas mål stöds av våra ledord: kunskap, trygghet och framtid. Vi ska tillsammans skapa en skolkultur där våra elever känner sig trygga och får öva i att sätta höga mål, samt får kunskap och stöd på vägen mot sin framtid.
Nyfikenhet, kreativitet och ödmjukhet tillsammans med förutsägbarhet, struktur och ledarskicklighet är byggstenar i vårt arbete framåt. Vi arbetar för att vidareutveckla vår verksamhet med eleven och elevens röst i fokus. Skolan befinner sig i ett spännande utvecklingsskede med flera samarbeten och insatser som kommer bidra till vår utveckling i att skapa den bästa skolan för våra elever och för oss som arbetar här.
Nu söker vi dig som vill kroka arm med oss på vår utvecklingsresa framåt; tillsammans med kunskaper och trygghet för framtiden!
Tjänsten är på heltid, arbetstiden är förlagd mellan 06:30-15:00 (inkl. rast). Arbetstiden kan däremot variera utifrån verksamhetens behov.
Fördelningen mellan arbetsuppgifterna inom vaktmästeri och IT kan variera i omfattning under året. Vissa perioder är det mer fokus på IT och andra perioder på traditionella skolvaktmästaruppgifter.
För att trivas hos oss behöver du vara social och utåtriktad samt ha en hög grad av servicekänsla. Du är både flexibel och en problemlösare. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha förmåga att ta egna initiativ och prioritera. Det är av stor vikt att du kan samarbeta och ha bra relationer med skolans personal och elever, förvaltare, entreprenörer och andra externa samarbetspartners.
Din roll
Som skolvaktmästare kommer du bland annat åtgärda fel och brister i skolans lokaler samt ansvara för systematisk skötsel, underhåll och besiktning av skolans fastigheter. Du ansvarar även för möbleringar och omflyttningar, montering och reparation av inventarier, beställning av diverse material samt varumottagning. I uppdraget innebär också att arbeta förebyggande för att se var eventuella utmaningar kring lokalfrågor kan uppstå, följa upp brister som uppkommit och se till att åtgärderna fungerar som förväntat.
I uppdraget som skol och IT vaktmästare söker vi :
Vaktmästaruppdrag
• Öppna skolan på morgonen och säkerställa att lokalerna är i ordning
• Daglig tillsyn av skolans lokaler, inventarier och utemiljö
• God förmåga att utföra reparationer inomhus och utomhus samt underhåll
• Avfall och sophantering samt säkerställa att avfall sorteras enligt gällande riktlinjer
• Ansvara för möblering av lokaler vid behov (lektioner, möten, evenemang)
• Hantera felanmälningar och kontakt med fastighetsägare SISAB
• Ta emot och hantera leveranser samt posthantering
• Ansvara för lås samt inventering, utlämning och kvittering av nycklar.
• Bidra till skolans säkerhets- och arbetsmiljöarbete (brand, utrymning, skyddsrond)
• Beställningar av diverse material samt varumottagning och transporter
• Chemsoft ansvar
IT-uppdrag
• God IT-kunskap
• IT-support till elever och personal.
• Se till att teknisk utrustning fungerar t ex skrivare, kopiatorer, projektorer och skärmar
• Hantering av skolans kringutrustning såsom, hårdvaror, projektorer, skrivare, telefoner och abonnemang (behov, omfattning, placering)
• Administrera och hantera tjänstekort
• Inventering och dokumentering av skolans digitala utrustning
• Viss teknisk felsökning samt samverka med externa och interna It leverantörer
• Att tillsammans med It ansvarig genomföra beställningar och utrullning vid IT-upphandlingar samt identifierar förbättringar inom skolans digitala områden
• Att du är uppdaterad vad det gäller informationssäkerhet, avtal, regelverk, policys och riktlinjer.
• Även annat arbete förekommer som stöd för de administrativa arbetsuppgifter som finns på en skola
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i skolmiljö. Som person är du samarbetsvillig, stresstålig och har god social kompetens. Vi ställer stora krav på självständighet och planeringsförmåga. Meriterande är om du jobbar/har jobbat i Stockholms stad, då du är väl insatt i alla rutiner och system.
Gymnasieutbildning gärna med inriktning mot IT, teknik, fastighet eller liknande.
Dokumenterad erfarenhet av praktiskt service- vaktmästararbete
Goda kunskaper inom IT och teknisk användarsupport
Att behärska Office-paketet obehindrat, är ett krav
God svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskap om arbetsmiljö, säkerhet och brandskydd
