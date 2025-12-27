Skogsarbetare
2025-12-27
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
Arbetsområde Mönsterås/Högsby/Oskarshamn/södra Västervik.
Tillsvidareanställning kan bli aktuellt.
Manuella arbeten såsom röjning, plantering, viltbehandling och manuell avverkning i ensamarbete eller tillsammans i ett team.
Tidigare erfarenhet efterfrågas och utbildningar såsom grönt kort, röjsågskörkort och motorsågskörkort.
Svenska i tal efterfrågas.
B-körkort är krav.
Företagsbil, arbetskläder och arbetsredskap tillhandahålls av företaget.
3 månaders provanställning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
via mejl eller post.
E-post: karincecjan@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jansdotter Karlsson, Cecilia
Björkelund 1
)
572 96 FÅRBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Björkelunds gård Kontakt
Chef
Mathias Karlsson karincecjan@gmail.com 0720-282334 Jobbnummer
9664026