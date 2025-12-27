Skogsarbetare

Jansdotter Karlsson, Cecilia / Skogsbrukarjobb / Oskarshamn
2025-12-27


Arbetsområde Mönsterås/Högsby/Oskarshamn/södra Västervik.
Tillsvidareanställning kan bli aktuellt.
Manuella arbeten såsom röjning, plantering, viltbehandling och manuell avverkning i ensamarbete eller tillsammans i ett team.
Tidigare erfarenhet efterfrågas och utbildningar såsom grönt kort, röjsågskörkort och motorsågskörkort.
Svenska i tal efterfrågas.
B-körkort är krav.
Företagsbil, arbetskläder och arbetsredskap tillhandahålls av företaget.
3 månaders provanställning tillämpas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
via mejl eller post.
E-post: karincecjan@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jansdotter Karlsson, Cecilia
Björkelund 1 (visa karta)
572 96  FÅRBO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Björkelunds gård

Kontakt
Chef
Mathias Karlsson
karincecjan@gmail.com
0720-282334

Jobbnummer
9664026

