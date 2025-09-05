Skoglig underhållsledare i Götaland
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som skoglig underhållsledare erbjuds du ett av Sveriges viktigast jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Hos oss på division Nät får du vara med att bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
I rollen som skoglig underhållsledare blir du beställare av skogliga underhållsåtgärder i ditt geografiska område, Götaland. Du ansvarar för:
• Beställa skogliga underhållsåtgärder
• Styra och följa upp den underliggande entreprenörsorganisationen
• Följa upp och kvalitetssäkra pågående och utförda arbeten
• Budgetansvar
• Systematiskt arbetet kring frågor som berör hälsa, miljö, säkerhet och kvalité
• Uppdatera och revidera de skogliga underhållsplanerna.
• Hantera frågor och uppgifter knutna till Svenska kraftnäts egna fastigheter inom underhållsområdet.
Tjänsten passar dig som är kommunikativ och som gillar att hitta kreativa lösningar på skogliga utmaningar och som trivs i en roll där du får påverka och bidra till Svenska kraftnäts utveckling inom skogligt underhåll. Som underhållsledare tillhör du enheten Skog och Mark som ansvarar för förvaltningen av ca 60 000 ha ledningsgator samt de fastigheter som Svenska kraftnät äger. Enheten är nybildad och under uppbyggnad, idag består enheten av 6 st. medarbetare.
Hos oss får du meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter i en samhällsviktig organisation med stort fokus på samarbete och långsiktighet.
Om dig
Skallkrav:
Vårt arbete bygger mycket på samarbete, både internt och externt, vilket kommer sätta krav på din samarbetsförmåga. Vare sig det gäller det vardagliga mellan kollegor eller i mötesrum tillsammans med interna och externa parter så kommer också din muntliga kommunikation vara en nyckel till ett lyckat arbete.
Även om samarbetet är en viktig del av vardagen så kommer du behöva kunna arbeta och agera självständigt och på eget initiativ. Din förmåga att fatta korrekta beslut och röra dig framåt i processer utan att fastna i för långa tankebanor kommer vara avgörande för din framgång i rollen som underhållsledare.
Vidare ser vi att du har skoglig akademisk examen, lantmätarexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Ytterligare krav är:
• Erfarenhet av skogligt kraftledningsunderhåll eller värdering och markåtkomst
• Ekonomiskt budgetansvar
• Arbetat med GIS
• God kapacitet att röra sig i fält
• Goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska
• B-körkort
• Bosatt inom den aktuella regionen, Götaland
• Erfarenhet av arbete på myndighet/offentlig förvaltning
Vi ser det som meriterande om du har:
• Arbetat i något underhållssystem tex IFS eller liknande
• Erfarenhet av AGOL och Field Maps
• Erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor, helst i rollen som lantmätare
• Erfarenhet av arbete med koncession samt tillhörande villkor
• Erfarenhet av att driva arbeten mot entreprenörer
Bra att veta
• Tjänsten är placerad på kontoret i Göteborg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer 1-2 gånger i veckan
• Sista ansökningsdag 2025-09-19, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillvidareanställning
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Andreas Grändborn på 076-13 05 449, alternativt ansvarig rekryterare Ethel Marx, tel. nr. 010-489 2055. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
