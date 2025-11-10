Skoglig planerare
2025-11-10
Borås är en stad i rörelse. Här växer grönskan ikapp med staden, nya mötesplatser tar form och ett pulserande centrum lockar både invånare och besökare. Mitt i allt detta finns Tekniska förvaltningen - en engagerad och lösningsfokuserad organisation. Vårt uppdrag är att göra Borås ännu vackrare, mer hållbar och trivsam att leva och verka i.
Med över 180 medarbetare jobbar vi varje dag för att utveckla stadens gator, parker, skogar, lantmäteri och persontransporter - alltid med nytänkande, helhetsperspektiv och framtidstro som ledstjärnor. Vi är stolta över vår roll i en stad som växer snabbt och bjuder på spännande uppdrag.
Ser du skogen för alla träd? Vi söker nu en driven och noggrann skogsplanerare. Du är en del av Skogsenheten och arbetar med att förvalta Borås Stads 10 700 ha skogsmark och markreserv.
Borås har redan mycket att vara stolt över - men det bästa har vi framför oss. Vill du vara med och skapa det?
Skogsenheten bedriver certifierad skogsförvaltning och tillhör Park och skogsavdelningen som ansvarar bl. a. för stadens parker, skogar, naturreservat, jakt, fiskefrågor och för sysselsättning i arbetsmarknadspolitiska åtgärdsanställningar. Avdelningen samarbetar nära med andra aktörer och har en avgörande roll i att skapa och bevara en attraktiv stad.
Tjänsten som skoglig planerare innebär ansvar för planering och uppföljning av skogliga åtgärder på Borås Stads mark. Arbetet omfattar fältinventering, revidering av skogsbruksplan samt planering av avverkning, skogsvård och underhåll av skogsbilvägar. Tjänsten innebär samverkan med entreprenörer och andra enheter inom kommunen för att säkerställa en hållbar skogsförvaltning.
Vi söker dig som har skoglig högskoleutbildning och ser gärna att du har några års praktisk branscherfarenhet. För att lyckas i tjänsten behöver du ha erfarenhet av skoglig planering och planeringsverktyg. Du är serviceinriktad och professionell och har ett stort engagemang för dina arbetsuppgifter. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är betydelsefullt i tjänsten. Du tycker om att arbeta ute och självständigt. Goda GIS-kunskaper är meriterande och körkort B samt kompetensbevis för SYN Natur- och kulturhänsyn är ett krav. Som skoglig planerare rapporterar du till enhetschefen för skogsenheten.Så ansöker du
