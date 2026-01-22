Skjutstativsförare | Lernia | Halmstad
2026-01-22
Vi söker en kvalificerad och erfaren skjutstativsförare som har en gedigen bakgrund inom området och som brinner för sitt arbete. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om tjänsten. Ansök idag!

Om tjänsten
Som truckförare kommer du att köra skjutstativstruck och fyrvägstruck på vår kunds lageravdelning i Halmstad. Du ansvarar för att hantera och transportera gods, utföra tunga lyft och arbeta effektivt inom teamet.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av truckkörning och innehar ett giltigt truckkort, B3-6. Du bör ha en god fysik för att hantera tunga lyft och vara en effektiv lagspelare. Dina arbetsdagar kommer att innefatta körning av skjutstativstruck och fyrvägstruck.
Meriterande
Det är meriterande om du erfarenhet av att arbeta i lager eller liknande miljöer kan också vara en fördel. Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i team och strategiskt kunna planera arbetsflöden, kommer det att ses som en värdefull tillgång. Din förmåga att anpassa dig till snabba förändringar och arbeta proaktivt uppskattas högt hos oss.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Frida Ahlabo via e-post: frida.ahlabo@lernia.se Så ansöker du
