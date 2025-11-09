Skjutsäkerhetschef
Skjutsäkerhetschef till Bergslagens artilleriregemente, A 9.
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa.
Vill du vara med och bygga upp ett av de nya regementen som Försvarsmakten har fått i uppgift att etablera?
Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa.
Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!
Vi söker nu efter en Skjutsäkerhetschef/stabsofficer som vill tjänstgöra i regementsstabens genomförande- och övningssavdelning.
Genomförande- och övningsavdelningen är en sammanslagen avdelning som arbetar tillsammans.
I dagsläget består A 9 av cirka 165 medarbetare.
A 9 är under tillväxt och i behov av nya medarbetare för att möta ställda uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Skjutsäkerhetschef kommer du att:
• Vara regementets främste företrädare skjutsäkerhet.
• Utbilda säkerhetskontrollanter pjäskompani och skjutledare.
• Biträda chefen G7 i planering av A9 övningsverksamhet
• Leda och genomföra säkerhetsarbetet under grundutbildningsbataljonens skarpskjutningar indirekt eld vad avser beräkna skjutgränser och riskområden för skjutande förband och eldledare (skjutledare).
KRAV/Kvalifikationer
God förmåga att beräkna skjutgränser och riskområden.
Personlig erfarenhet av att leda skarpskjutning med indirekta eldsystem.
God taktisk förståelse av ledning av indirekt eld - så kallad bekämpningsledning.
Är eller har varit artilleriofficer med genomförd taktisk och teknisk utbildning till lägst grad major/förvaltare.
B-körkort. Publiceringsdatum2025-11-09Dina personliga egenskaper
Du är en prestigelös lagspelare med god social förmåga och som trivs i en arbetsmiljö under utveckling med framåtanda.
Du är strukturerad och lösningsorienterad samt finner vägar framåt på uppkomna utmaningar.
Du har lätt för att kommunicera med andra internt såväl som externt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Har varit pjäskompanichef.
• Har varit skjutledare indirekt eld.
• Har varit säkerhetsansvarig och lett skarpskjutning eldhandvapen. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kristinehamn
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tjänsten kan innebära tjänsteresor, beredskap samt kvälls- och helgtjänst. Så ansöker du
Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:
• CV
• Ansökningsbrev, med motivering om varför du är lämpad för denna befattning
Beredd komplettera med (vidimerat)
• Kopia på relevanta militära intyg
• Kopia på relevanta civila betyg
• Kopia på relevanta tjänstgöringsomdömen eller motsv.
Ofullständig ansökan behandlas ej.
För upplysningar om befattningen, kontakta: Överstelöjtnant Nils-Ove Gustafsson, chef genomförande- och övningsavd. A 9, telnr: 072-152 86 71
För information om rekryteringsprocessen, kontakta: Ulrika Åslund, HR-specialist A 9, telnr: 0705-92 40 02
Fackliga företrädare
OFR/O: Niclas Sköld
OFR/S: Britt Dahlman
SEKO: Crister Florin
Samtliga nås via växeln på tfn 010-82 510 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-21
Läs mer om Bergslagens artilleriregemente på www.forsvarsmakten.se/a9
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Regering och Riksdag har gett Försvarsmakten uppdraget att stärka Sveriges försvarsförmåga, i en tid med osäker omvärldsutveckling. Bergslagens artilleriregemente, A 9 ska därför återetableras i Kristinehamn. Regementet kommer bidra till ökad geografisk närvaro, utbildning av värnpliktiga och därmed utveckling av artilleriförmåga i södra Sverige.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan som såväl runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
