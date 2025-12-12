Skjutfältskoordinator - FOI Grindsjön
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Byggjobb / Botkyrka Visa alla byggjobb i Botkyrka
2025-12-12
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Botkyrka
, Huddinge
, Södertälje
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du arbeta i en operativ och samordnande roll där du bidrar direkt till säkerheten i en komplex och samhällsviktig verksamhet? FOI söker nu en Skjutfältskoordinator till avdelningen Vapen, skydd och säkerhet vid Grindsjön. Rollen är ny och ger dig möjlighet att vara med och bygga upp struktur, arbetssätt och rutiner för en säker och effektiv verksamhet. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Som Skjutfältskoordinator arbetar du nära interna och externa aktörer och är en nyckelfunktion för säkerhet, arbetsmiljö, miljö och tillståndshantering. Du bidrar till struktur, överblick och säkert genomförande av en verksamhet som delvis omfattar avancerade försök. Tjänsten är ny och du kommer få möjlighet att utveckla struktur, arbetssätt och gemensamma rutiner. Skjutfältskoordinatorn samordnar den dagliga verksamheten, genomför riskbedömningar och säkerställer att säkerhetsrutiner följs. Vidare samordnar/koordinerar du den fysiska arbetsmiljön och arbetar aktivt med SAM. Du hanterar tillstånd för explosiv och brandfarlig vara samt ser till att dokumentation och miljörelaterade rutiner - såsom tex bullerloggning och miljötillsyn är aktuella.
Som skjutfältskoordinator arbetar du även med samordning av försöksverksamheten, entreprenörer och interna stödfunktioner. Du koordinerar samarbetet mellan interna enheter och externa aktörer för att säkerställa ett säkert och strukturerat genomförande av verksamheten.
Om enheten
Avdelningen Vapen, skydd och säkerhet (VSS) vid Grindsjön bedriver avancerad forsknings-, utvecklings- och testverksamhet inom vapen, skydd och säkerhet. Våra unika försöksanläggningar möjliggör både standardiserade tester och storskaliga beskjutnings- och explosionsförsök. Genom experiment och moderna beräkningsmetoder tar vi fram tekniska beslutsunderlag för att bedöma sårbarhet och utveckla vapen- och skyddstekniker. Vi har även kompetens för utveckling, klassificering, testning och kemisk analys av sprängämnen och drivämnen, inklusive robotmotorprovning och åldringsstudier.
Natursköna Grindsjön ligger på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns med Tumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn. Du kommer att ingå i enheten VSS Verksamhetsstöd om tillhör avdelningen Vapen, skydd och säkerhet .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom arbetsmiljö, säkerhet, riskhantering, miljö eller mångårig arbetslivserfarenhet med påbyggnadstudier som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Aktuell dokumenterad erfarenhet av för tjänsten relevant verksamhet, exempelvis fält-, prov-industriverksamhet eller fastigheter.
God kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning.
Goda kunskaper om gällande lagstiftning för brandfarlig och explosiv vara.
Erfarenhet av arbete med riskbedömningar, säkerhetsrutiner samt olycks- och incidentuppföljning.
Erfarenhet av att samordna flera aktörer parallellt i interna och externa verksamheter.
Administrativ erfarenhet av arbete med tillståndshantering, dokumentation och uppföljning.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska, i både tal och skrift.
Tjänsten passar dig som trivs med att vara ute i verksamheten, följa upp arbetet på plats och säkerställa att rutiner och att krav efterlevs. Du är självständig, strukturerad, flexibel och ansvarstagande. Tjänsten kräver en god förmåga att driva flera parallella arbetsspår och att du kan anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du är relationsskapande och bygger förtroende hos dina kontakter, kommunicerar tydligt och samarbetar väl med både interna och externa aktörer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från militär övningsverksamhet med explosiv vara.
Erfarenhet från FOI, Försvarsmakten, FMV eller annan myndighet med liknande verksamhet.
Erfarenhet från tillsynsverksamhet vid myndighet.
Kompetens eller praktisk erfarenhet inom sprängteknik, ammunition eller vapensäkerhet.
Erfarenhet av krisberedskap, säkerhetsskydd eller fysisk säkerhet.
Föreståndarkompetens inom området eller certifieringsutbildningar för explosiv vara och brandfarlig vara.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2025-01-04!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Pernilla Magnusson. Fackliga företrädare är Matilda Ågren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9640558