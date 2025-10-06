Skiftmekaniker sökes
Är du driven, tycker om att lösa problem och har en vilja att utvecklas? Välkommen att läsa vidare. Vi hoppas att du har samma goda inställning som vi: nära till skratt och med hög ambition kring service, då kommer du att trivas hos oss!
Vi söker en skiftmekaniker till vår Underhållsavdelning i Eslöv. Tjänsten som skiftmekaniker är ett varierande och ansvarsfullt arbete. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll, ombyggnationer, konstruktionsändringar samt tillståndskontroller.
Vi erbjuder
Som anställd inom Saint Gobain erbjuds du en mångkulturell och internationell miljö med en öppen företagskultur. Vi lägger stor vikt vid individuell utveckling och ger utrymme för varje enskild individs kompetens och förmåga för att gemensamt driva verksamheten framåt. Som del av en internationell koncern finns stora möjligheter att skapa nätverk för framtida karriär.
Beskrivning av rollen
Som skiftmekaniker ingår du i ett team och kommer att arbeta med olika maskiner där flertalet är PLC-styrda i vår processutrustning. Det krävs också att du kan läsa och förstå el-schema då detta är en viktig del i vår process. Du kommer även att delta i utvecklingen av vårt nya underhållssystem.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och det finns stora utvecklingsmöjligheter för rätt person. Då vi arbetar med World Class Manufactoring-konceptet är det en förutsättning att du aktivt deltar i olika förbättringsprojekt för att bidra till företagets utveckling.
Erfarenhet & krav
Elkunskaper och/eller automationskunskaper är meriterande.
Vi söker dig som har erfarenhet av reparation och felsökning.
Du har en känsla för teknik och vill ha en långsiktigthet.
Du har en ödmjuk inställning till nya arbetsuppgifter och kan arbeta självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som skiftmekaniker är du ambassadör för underhållsavdelningen och representerar oss på ett professionellt sätt.
Goda kunskaper i både svenska och engelska, tal och skrift.
Som person har du lätt för att samarbeta i team likväl som att arbeta självständigt.
Eget ansvarstagande genomsyrar alltid ditt arbete.
Gillar du att göra ett bra jobb och pröva på nya saker? Är du flexibel och driven med stor initiativförmåga? Då finns chansen till många spännande uppdrag hos oss.
Du är inte rädd för att ta egna initiativ, är noggrann och tycker om utmaningar och problemlösning. Nyfikenhet och ifrågasättande ser du som två självklara egenskaper i yrkeslivet. Du känner dig bekväm med att arbeta i en internationell verksamhet och har inga problem med att skifta mellan svenska och engelska, både i tal och i skrift. Publiceringsdatum2025-10-06Övrig information
Arbetstiden för en av tjänsterna är är förlagd till dagtid och den andra till treskift. Alternativa skift kan bli aktuellt vid ändrad produktion.
Du rapporterar till företagets Underhållschef. Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vi ser gärna att du skickar in ditt CV så fort som möjligt, senast 2025-10-31. Vi frågor om tjänsten vänd dig till vår Underhållschef, Marko Novakovic på marko.novakovic@saint-gobain.com
Fackliga företrädare: IF Metall
