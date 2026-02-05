Skiftledare - Halmstad
2026-02-05
Är du en ansvarstagande och driven person som vill arbeta i ett mindre team där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus? Vi söker nu en skiftledare på kvällen till vår SLF-anläggning i Halmstad. Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som skiftledare är du en nyckelperson i vår produktion där du fungerar som en länk mellan produktionspersonal och produktionsledare. Ditt ansvar är att leda och fördela arbetsuppgifter, coacha och stödja teamet samt säkerställa en säker och effektiv drift på anläggningen.
Mestadels av tiden arbetar du operativt i produktionen där du processövervakar, tömmer kärl med hjälp av truck och är delaktig i stopp. Du kommer också att hålla i skiftöverlämningar och skriva skiftrapporter efter varje arbetspass samt ha ett extra ansvar över uppdatering av SWOP-tavlan.
Vi har två skiftlag som består av 5 medarbetare på vardera skift samt en till skiftledare som arbetar dagtid. På anläggningen arbetar även produktionsledare och anläggningschef som du kommer ha mycket kontakt med.
Arbetstid: måndag-torsdag kl. 14.10-23.40
Vem är du?
Vi söker dig som är lyhörd och gillar att ta ansvar. Du har lätt för att planera och prioritera, är kommunikativ och trivs med att samarbeta i team. Du är noggrann, engagerad och har ett positivt mindset - där du ser möjligheter snarare än hinder och vill bidra till förbättringsarbete och utveckling. Din erfarenhet från industriell miljö och vana att arbeta strukturerat gör att du kan förstå rollen och kan bidra till verksamhetens mål.Kvalifikationer
Du behöver ha följande för att lyckas i rollen:
• Arbetslivserfarenhet från industriell miljö
• Gymnasieutbildning
• Truckkort
• B-körkort
• God datorvana
• God svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av en skiftledande roll eller om du har haft något utökad ansvar i tidigare roll.
Information om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag är 26 februari. Vi strävar efter att ha en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt och vill därför inte ha något personligt brev. I stället ber vi dig att svara på de inledande frågorna i samband med din ansökan. Om du uppfyller kraven kommer du att få länk till ett arbetspsykologiskt test som utgör en del i en helhetsbedömning. Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll. Här kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Benny via benny.ahlenback@stenarecycling.se
.
Vi erbjuder dig
• En spännande arbetsplats full av kompetenta medarbetare.
• Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
• Gedigen digital och lokal introduktion.
• Konkurrenskraftig lön, kollektivavtal och trygga förmåner.
Här kan du läsa mer här.
Om Stena Recycling
Vi är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 engagerade medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, skapar långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället stort.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
