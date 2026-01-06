Skiduthyrning/skipass/shop
2026-01-06
Letar du efter ett vinterjobb i fjällen där du får arbeta med gäster, skidåkning och naturen? Kappruet söker nu fler medarbetare till vår skiduthyrning.
Här får du vara en viktig del av gästens upplevelse - från första mötet i butiken tills de står redo i liften.
Vad du gör hos oss:
Hjälper gästerna att välja rätt skidor, pjäxor och utrustning
Anpassar och justerar utrustning för säker och bekväm åkning
Säljer skipass och sportartiklar
Svarar på frågor om området och våra produkter
Bokar skidskola
Ser till att skiduthyrningen är välorganiserad, ren och välkomnande
Bidrar till ett positivt och tryggt bemötande.
Vi letar efter dig som:
Gillar människor och brinner för bra service
Är noggrann och trygg när det är mycket att göra
trivs med teamwork och kan ta eget ansvar
gärna har erfarenhet av skidåkning eller sportbutik (men vi lär dig gärna)
Erfarenhet från skiduthyrning, sporthandel eller säsongsarbete i fjällen är såklart ett plus - men viktigast är rätt attityd
Varför jobba på Kappruet?
Kappruet är en familjär skidanläggning där vi ser och hjälper varandra. Här är det korta avstånd, snabba beslutsvägar och nära till backen.
Då Kappruet har långt till kollektivtrafiken är det en fördel med egen bil och körkort.
Som säsongsanställd medarbetare hos oss ordnar vi boende till de som önskar och du blir anställd enligt HRF:s kollektivavtal.
Känner du att detta passar dig? Skicka din ansökan med en kort presentation och kontaktuppgifter - och berätta varför du vill jobba i Kappruets skiduthyrning.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: rekrytering@kappruet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kappruet Turism AB
(org.nr 559037-9888), http://www.kappruet.se/rekrytering
846 74 FUNÄSDALEN Jobbnummer
