Skiduthyrning
2025-09-19
I vår skiduthyrning är du en del av vårt team som varje dag hyr ut skidutrustningar till våra gäster. Vårt största fokus är att gästerna skall få sin utrustning snabbt och professionellt för att kunna tillbringa så mycket tid som möjligt i backen eller längdspåret och få en magisk skiddag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill vara med och skapa härliga skidupplevelser för våra gäster. För att lyckas behöver du vara glad, positiv och tycka om att kommunicera med andra människor. Om du även gillar att jobba i snabbt tempo, i team och självständigt så är du rätt person. Du behöver inte ha några förkunskaper om utrustningar - vi lär dig allt du behöver.
Vi gillar lite extra om du:
tycker om att jobba i team men också självständigt.
Gillar högt tempo
Är bekväm med att kommunicera på svenska och/eller engelska.
Tycker om att åka skidor, snowboard eller längd.
Din glädje och positiva inställning kan ta dig långt, vi ser därför fram emot att få träffa dig i vår rekryteringsprocess.
Hoppas vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@hovfjallet.se
