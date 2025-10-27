Skidlärare, Kläppen Ski Resort
2025-10-27
Om oss
Kläppen Ski Resort är en av Sveriges största fjällanläggningar och ligger i Sälenfjällen. Vi drivs av utveckling och passion för skidåkningen. Tillsammans med våra 300 medarbetare under vintersäsong kännetecknas vi av en familjär stämning, stark sammanhållning, hög servicegrad och ett stort engagemang bland medarbetare. Kläppen bjuder på varierad skidåkning och snowparks i världsklass. Våra gäster består av skidåkande familjer med barn och ungdomar i alla åldrar. I år utökar vi antalet backar med 3 nya nedfarter vilket gör att det totalt finns 41 nedfarter. En till rolig nyhet för kommande säsong är att vi även bygger en helt ny 6-stolslift. Denna liften ersätter våran trotjänare 4-stolen Järpen. Inte nog med detta kommer det även tillkomma en helt ny bygellift från dalen för att effektivisera flödet ytterligare för våra gäster.
Vi tycker vi har världens bästa jobb! Med naturen och berget som arbetsplats får vi möjlighet att åka skidor och möta många glada semesterfirare och likasinnade kollegor. Vill du bli en del av vårt härliga gäng?
Vi närmar oss ännu en säsong på Kläppen Ski Resort och söker med det skidlärare, nya som erfarna, med höga ambitioner. Vår personalgrupp består av ca 30 personer med många olika personligheter, men nått vi alla delar är att vi verkligen brinner för skidåkning, människor och egen utveckling. Med utveckling menar vi att vi arbetar och tränar hårt för att skapa bra förutsättningar för att bli bättre skidlärare, skidåkare och personer.
Kläppens skidskolas målsättning är att skapa ett anseende och rykte om att vara den bästa skidskolan i fjällvärlden, och att skidskolan ska vara identisk med hög kunskap och service! För att lyckas med detta är det viktigt att vi alltid är professionella och de produkter vi erbjuder ska alltid vara av högsta klass.
Men den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas med vår målsättning är vår personal, utan dem kommer vi aldrig lyckas. Därför lägger vi mycket tid på personalen, och vi erbjuder b.la ett utvecklande internutbildningsprogram med full support och fokus på var och ens utveckling. Detta ser vi som mycket viktigt och därför vill vi att du har samma inställning till att utvecklas i din roll som skidlärare.
Skidskolan ligger under Sportavdelningen som också innefattar aktiviteter, Barnkoncept, Kläppenvärdar och event. Tillsammans är vi ca 100 personer.
Arbetsuppgifter
Som skidlärare arbetar du med att utveckla våra gäster på skidor och höja deras upplevelse på plats i Kläppen. Beroende på tidigare erfarenheter och utbildning jobbar du med barn, ungdomar och vuxna eller barn och ungdomar. Du kommer att jobba med både grupp- och privatlektioner. Kläppens skidskolas personal jobbar också med aktiviteter och event i Kläppen. Anställningen är en säsongsanställning med start i december tom mars/april. Lön utgår enligt avtal.
Kvalifikationer
För att lyckas som skidlärare måste du vara social och utåtriktad och brinna för att skapa och bygga relationer med människor. Vi ser det också som en självklarhet att du har en väldigt stor passion för utförsåkning och att du gillar träning av olika slag. Att jobba som skidlärare är något vi ser att man gör i flera säsonger, det är ett yrke att utvecklas med och det tar några år innan man blir riktigt duktig. Därför ser vi att du som söker har som ambition att utvecklas som skidlärare, skidåkare och att arbeta inom skidskola några säsonger.
Det är meriterande om du arbetat som skidlärare tidigare.
Sista ansökningsdag
Intervjuer sker löpande
Kontaktuppgifter
Frågor om tjänsten besvaras av Emma Ohlsson på emma.ohlsson@klappen.se
