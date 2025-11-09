skidlärare ekbyhovsbacken
Vill du bli en del av vårat härliga skidlärarteam och få åka skidor på jobbet under helger kvällar och lov nu i vinter?
Ekebyhovsbacken är en skdanläggning som ligger på ekerö i stockholm och i anläggningen driver vi skidskola både i grupp och privat under kvällar, helger och lov. Anläggningen har 5 nedfarter, 2 liftar, Snowpark och ett väldigt fint barnområde.
Vi söker nu dig som har erfarenhet av skidskoleverksamhet både på skidor och snowboard och vill jobba extra som skidlärare. vi ser att du har någon av antingen Slao eller friluftsfrämjandets utbildningar och är sugen på att föra din kunskap vidare.
meriterande:
stegutbildning skidlärare, körkort, erfarenhet av arbete i skidanläggning
låter det här som något för dig så tveka inte att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: personal@ekebyhov.com
(org.nr 556753-6379), http://www.ekebyhovsbacken.com
Bryggavägen, Ekerö
178 31 EKERÖ
Ekebyhovsbacken
anläggningschef
victor östman victor@ekebyhov.com 0767755340
