Skeppare
Uppsala universitet / Fiskar- och jägarjobb / Uppsala Visa alla fiskar- och jägarjobb i Uppsala
2025-08-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala
, Upplands Väsby
, Gävle
, Gotland
eller i hela Sverige
Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) vid Uppsala universitet https://www.
uu.se/institution/biologisk-grundutbildning/ koordinerar och administrerar all grundutbildning inom den biologiska sektionen. Biologiska sektionen omfattar fyra institutioner https://www.uu.se/vetenskapsomrade/teknik-och-naturvetenskap/.
Institutionens övergripande mål är att erbjuda ett brett utbud av kurser och utbildningsprogram inom biologi, bioteknik och bioinformatik på en hög internationell nivå och med hög pedagogisk kvalitet. Institutionen har en bred verksamhet med totalt drygt 30 anställda.
Institutionen driver Klubbans biologiska station (KBS) i Fiskebäckskil som använts för undervisning vid Uppsala universitet sedan 1915. Vid KBS har institutionen totalt två permanenta medarbetare. Undervisningen på Klubban är viktig för biologiutbildningen och mycket uppskattad bland studenterna.
IBG söker nu en vikarierande Skeppare/Draggmästare och platsansvarig till Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil som tillsammans med oss vill bidra till stationens goda verksamhet och entusiastiska studenter.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Anställningen är förlagd vid Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil. Den omfattar att vara befälhavare på institutionens K-märkta forskningsfartyg Belone (24 bruttoton, 34 passagerare), och i samråd med besökande lärare och forskare ansvara för och genomföra provtagning med bl.a. skrapa, agassiztrål, bottenhuggare, box corer, planktonnät och fasta redskap inom fartygets fartområde, främst i Gullmaren. Vidare omfattar den underhåll och i en del fall tillverkning av redskap för provtagning, liksom att ansvara för och genomföra underhåll av Belone (skrapning , målning, mindre träarbeten samt kontakter med varven) samt egenkontroll enligt Transportstyrelsens riktlinjer. Vidare att ansvara för och genomföra underhåll, sjösättning och landtagning av småbåtar (sex stycken) samt instruera användare av de samma.
Anställningen omfattar även att vara praktisk platsansvarig för stationen, och som sådan ansvara för och genomföra installation och underhåll av stationens yttre utrustning, vara fastighetsskötare och ansvarig för daglig verksamhet så som gräsklippning, snöröjning, halkbekämpning, delat ansvarig för brandlarm (skötsel, testning, loggbok), kontakt mot bokade kurser för nycklar och planering av båtanvändning samt kontaktperson mot hyresvärd. Slutligen ingår drift och underhåll av stationens havsvattensystem.
Kvalifikationskrav
Minst fartygsbefäl klass VIII (skeppare VIII + sjötid), VHF certifikat, Basic Safety. God fysik samt syn och hörsel som uppfyller Sjöfartsverkets/Transportstyrelsens krav för arbete som sjöbefäl ingående i säkerhetsbesättning. Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper självgående samt god samarbets- och problemlösningsförmåga. Eftersom arbetsuppgifterna omfattar att vara fartygsbefäl såväl som drift och underhåll, ser vi att du som söker är initiativtagande och prestigelös med god problemlösningsförmåga och uppskattar variationen i arbetsuppgifterna.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av träfartyg (nyttjande och underhåll), lokalkännedom (Gullmaren), erfarenhet av marin (biologisk) provtagning, skötsel och underhåll av fastigheter. Universitetet har för avsikt att rekrytera den person som, utifrån en sammanvägd bedömning av kompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer, bedöms som lämpligast och som kommer bidra till en positiv utveckling av Klubbans biologiska station.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, vikariat t.o.m. 2026-11-30. Omfattning 100%. Tillträde 1 oktober 2025 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Fiskebäckskil
Upplysningar om anställningen lämnas av: Mikael Thollesson, biträdande prefekt, mikael.thollesson@ibg.uu.se
, 018-471 6401.
Välkommen med din ansökan senast den 12 september 2025, UFV-PA 2025/2486.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Institutionen för biologisk grundutbildning Jobbnummer
9470327