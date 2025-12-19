Skattehandläggare punktskatt
2025-12-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
Vill du vara med där det händer? Då är punktskatter något för dig! Vi erbjuder en variationsrik roll till dig som har erfarenhet av utredningsarbete och vill ha kundkontakt.
För att lyckas i jobbet ska du tycka om teamarbete, vara utvecklingsorienterad och trivas med ett skatteområde i ständig förändring. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med kvalificerad handläggning av punktskatter, inom något av områdena energi-, alkohol-, tobaksskatt. Vilket innebär att granska, utreda och besluta inom beskattningen/återbetalning av våra punktskatter. I vissa arbetsuppgifter kan det ingå att bedöma företagsekonomisk status. Du är även Skatteverkets ansikte utåt genom att svara på frågor om punktskatter främst från företag, via telefon och mejl. Det kan förekomma resor i tjänsten.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Vi arbetar i team, och du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Området punktskatter är komplext och utmanande, det sker regelbundet lagändringar och passar dig som vill ha en variationsrik roll och stimuleras av att inhämta information. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbetstid och fritid.
Du tillhör en sektion inom företagsbeskattningsavdelningen, med placering i Örebro. På enheten är vi i dagsläget 200 kollegor. Handläggare inom punktskatt finns på fyra sektioner som finns i Ludvika, Örebro, Göteborg, Sundbyberg och Malmö.
Om dig
I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- tala och skriva enkelt och tydligt
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- vara flexibel och snabbt kunna skifta mellan olika arbetsuppgifter
- ta initiativ, tänka nytt och ta ställning i frågor
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng gamla systemet) inom ekonomi eller juridik
Det är önskvärt att du har flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter inom statlig myndighet, byrå, försäkringsbolag eller bank. Det är även önskvärt att du har läst 15 hp beskattningsrätt.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Notera att svarstiden kan komma att vara något längre under period 19 december 2025 till 7 januari 2026. Intervjuer är planerade med start v. 5.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
