2025-10-23
Nu söker vi på Repay Gällivare en Skärmaskinsoperatör. Vi söker dig som vill ingå i ett familjärt team och som vill utvecklas inom verkstadsindustrin. Välkommen till ett stabilt och växande företag med stora möjligheter till utbildning och utveckling!
Om rollen
Hos oss kommer du att planera och köra våra gasmaskiner, lasermaskiner och plasmamaskiner. Du kommer även att efterbehandla, packa och emballera det skurna materialet enligt kundernas önskemål. Våra kunder finns inom gruv- och verkstadsindustrin där uppdragen ser olika ut och ger dig en variation i arbetet. Du ingår i en grupp på tre skärmaskinsoperatörer men du kommer också att jobba nära hela teamet på Repay Gällivare där vi har en fin kultur av att dela med oss av kunskap och att hjälpa varandra.
Vi kan erbjuda dig ett familjärt team, en modern maskinpark, ett bra stöd från leverantörer och stabila och goda kundrelationer. Även om Gällivarekontoret är relativt litet så har vi tryggheten av att vara en del av Repay-koncernen, vilket ger dig större möjligheter till utbildning och utveckling.
Repay är ett tillväxtföretag med målsättning att växa minst 25% varje år. Vi ser positivt på initiativtagande medarbetare som vill hjälpa oss att utveckla företaget. Rekryteringen är en ersättningsrekrytering då vår tidigare skärmaskinsoperatör utvecklas vidare inom andra delar av Repay.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är intresserad av verkstadsindustrin och som gillar förändring och utmaningar. Har du erfarenhet av skärande bearbetning, ritningsläsning, truck/traverskort är det meriterande men inget krav.
Som person har du god social kompetens och det är även viktigt att du kan skapa, bygga och behålla goda relationer till såväl kunder som medarbetare. Vi styrs av våra värderingar, så för oss är det viktigt att anställa en person med rätt inställning.
Annat viktigt att veta
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstider mån-tor 7-16, fredagar 7-14:30.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsulterna Wilma Barthelsson 070-466 16 69 eller Anna Nord 073-981 64 14.
Rekryteringen sker löpande och du är välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsgivaren - Repay AB
Repay är en av Sveriges största och snabbast växande leverantörer av figurskurna och kapade ståldetaljer. Vi är en företagsgrupp etablerade på 12 strategiska orter i Sverige med tydligt mål om fortsatt tillväxt. Vi är ca 160 medarbetare och omsätter 700 MSEK. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
