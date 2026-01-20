Skåpbilschaufför
Håj Transporter AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håj Transporter AB i Stockholm
, Huddinge
, Upplands Väsby
, Haninge
eller i hela Sverige
HÅJ Transporter AB är ett transportföretag i södra Stockholm. Tjänsten utgår ifrån Jordbro.
Vi söker dig som har B-körkort.
Arbetet finns ledigt redan nu så vi ser helst att den arbetssökande kan börja sin anställning snarast.
Lön enligt kollektivavtal med transportarbetareförbundet.
Du som söker detta arbete ska ha:
• erfarenhet av distributionsarbete med skåpbil
• god lokalkännedom i hela Stockholm
Arbetet är i högt tempo och då tunga lyft förekommer, krävs det att du har god fysik.
Vi vill även att du är serviceinriktad, stresstålig, pålitlig och ambitiös samt att du kan läsa, tala och förstå det svenska språket bra.
Extra meriter:
• erfarenhet av distributionsarbete åt tex Postnord.
• erfarenhet av att arbeta med tex Postnords handdator.
• egen bil för resa till/från arbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: bkort@hajtrp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "skåpbil heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håj Transporter AB
(org.nr 556543-4833) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
H Å J Transporter AB Jobbnummer
9694319