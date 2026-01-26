Skansen söker extrapersonal till Programvärdsgruppen i sommar!
2026-01-26
Vill du jobba på en av Sveriges mest ikoniska platser? Bli Programvärd på Skansen!
Stiftelsen Skansen är ett friluftsmuseum, en djurpark och en levande mötesplats för firanden, evenemang och gemenskap - allt i en världsunik miljö mitt i hjärtat av Stockholm. Här möts Sveriges kultur, natur och djur i miljöer som är skapade för att utforskas, om och om igen. Varje år välkomnar Skansen omkring 1,4 miljoner gäster i alla åldrar, från Sverige och världen.
Nu kan du bli en del av vår fantastiska arbetsplats!
Just nu söker vi extrapersonal till programvärdsgruppen under sommarsäsongen, som vill vara med och skapa magiska upplevelser för våra besökare.
Vad gör man som Programvärd?
Ingen dag är den andra lik! Du jobbar i hela parken och är en av dem som möter våra gäster med ett leende och ser till att allt flyter på.
Du kommer bland annat jobba med:
• åkattraktioner och lotterier på Galejans Tivoli
• aktivitets ledning - du introducerar och leder olika aktiviteter (ja, du kan få lära ut lekar från förr!)
• Möter upp & välkomnar publik vid scenprogram som Allsång på Skansen
• Scanna biljetter till konserter
Hela teamet jobbar tillsammans för att skapa härliga upplevelser, med fokus på service, säkerhet och gott bemötande.
Vi tror att du:
• gillar att träffa människor och är bra på att ge service
• har energi, är trygg i dig själv och gillar att ta ansvar
• trivs både i sol, regn, rörelse och ibland helt stilla pass
• har fyllt 18 år
• pratar svenska och engelska flytande (andra språk är ett plus!)
• erfarenhet från serviceyrket - inte ett måste, men meriterande
Du känner igen dig i våra värdeord: Välkomnande, Ansvarsfull, Tillsammans och Överraskande.
Bra att veta
• Arbetstiderna varierar - vardagar, kvällar och helger
• Start enligt överenskommelse
• Du behöver kunna vara med på 2-3 introduktionstillfällen i början av säsongen
Hur söker du?
Känns detta som ett jobb för dig? Kul!
Skicka in din ansökan via "Ansök"-knappen.
Bifoga CV och svara på urvalsfrågorna - vi tar inte emot personligt brev.
Sista dag att ansöka är 28 februari
(Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan ASAP!)
Har du frågor? Kontakta gruppchef Linda Andersson: linda.andersson@skansen.se
Fackliga representanter: Saco-S: Karin Holmberg, karin.holmberg@skansen.se
, Seko: Mikko Svensson, 070-991 30 18.
Mångfald & Inkludering
Skansen är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen.
Vi arbetar med en inkluderande rekryteringsprocess, där kompetensen och inget annat står i centrum för att hitta rätt kollega. Vi använder oss därför av bland annat urvalsfrågor och personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst.
Välkommen till ett riktigt roligt sommarjobb - mitt i Stockholm, men med känslan av en helt egen värld. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Skansen
, http://www.skansen.se Arbetsplats
Skansen Jobbnummer
