Skandia Auktion AB / Bankjobb / Södertälje
2025-11-13


Skandia Auktion AB, ett nystartat auktionsföretag beläget på Tuna Industriväg 15330 i Järna, söker nu en engagerad och erfaren värderingsman/värderingsperson. Vi kommer att samarbeta med Auctionet.com och sälja antikviteter, konst, smycken samt hela dödsbon.

Vi söker dig som har:

• Erfarenhet av värderingsarbete inom antikviteter, konst och smycken.
• Körkort för att kunna utföra värderingar på plats.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Datavana, eftersom arbetet innefattar både online och på plats värderingar.

Anställningsvillkor:

• Lön enligt överenskommelse.
• Tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning efter provanställning.
• Heltid, 40 timmar i veckan.
• Tillträde omgående.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och bild till info@skandiaauktion.com.

Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@skandiaauktion.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skandia Auktion AB (org.nr 559528-3333)
Tunda Industriväg (visa karta)
153 30  JÄRNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9604287

