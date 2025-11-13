Skandia Auktion
2025-11-13
Skandia Auktion AB, ett nystartat auktionsföretag beläget på Tuna Industriväg 15330 i Järna, söker nu en engagerad och erfaren värderingsman/värderingsperson. Vi kommer att samarbeta med Auctionet.com och sälja antikviteter, konst, smycken samt hela dödsbon.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av värderingsarbete inom antikviteter, konst och smycken.
• Körkort för att kunna utföra värderingar på plats.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Datavana, eftersom arbetet innefattar både online och på plats värderingar.
Anställningsvillkor:
• Lön enligt överenskommelse.
• Tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning efter provanställning.
• Heltid, 40 timmar i veckan.
Tillträde omgående.
Skicka din ansökan med CV och bild till info@skandiaauktion.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@skandiaauktion.com
