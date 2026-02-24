Skaffa erfarenhet inom grönyteskötsel!
2026-02-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
Vill du arbeta utomhus och samtidigt bygga på din erfarenhet inom grönyteskötsel och utemiljö? Inlove Bemanning söker nu drivna personer som vill skaffa sig ny erfarenhet, utvecklas och ta nästa steg inom branschen.
Du blir anställd hos InLoVe Bemanning och arbetar på uppdrag hos ett väletablerat kundföretag i Linköping. Uppdraget startar i mitten av mars och för rätt person finns goda möjligheter till anställning hos kundföretaget.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Arbetet är varierande och sker utomhus. Arbetsuppgifterna består av skötsel och underhåll av yttre miljöer, exempelvis:
Gräsklippning och skötsel av grönytor
Ogräsrensning och enklare trädgårdsarbete
Häck- och buskklippning
Röjning och trimning
Städning av utemiljöer, skräpplockning och tömning av kärl
Lövhantering, vattning och andra säsongsarbeten
Arbetet passar dig som gillar att jobba praktiskt och i rörelse. Vi söker dig som:
Vill skaffa dig ny erfarenhet inom grönyteskötsel eller utvecklas vidare
Är driven, engagerad och har en positiv inställning
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Trivs med utomhusarbete i alla väder
Har B-körkort
Har BE-körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
Uppdrag hos ett stabilt och väletablerat företag i Linköping
Möjlighet till långsiktigt arbete och anställning hos kund
En bra möjlighet att bygga erfarenhet och utvecklas i rollen
Intervjuer sker löpande - tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@bygglove.se Arbetsgivare InLoVe Bemanning AB
(org.nr 559453-8562)
Korsgatan 2E (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Kontakt
Rekrytering ByggLove cv@bygglove.se Jobbnummer
9761348