Skaffa erfarenhet inom grönyteskötsel!

InLoVe Bemanning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Linköping
2026-02-24


Vill du arbeta utomhus och samtidigt bygga på din erfarenhet inom grönyteskötsel och utemiljö? Inlove Bemanning söker nu drivna personer som vill skaffa sig ny erfarenhet, utvecklas och ta nästa steg inom branschen.

Du blir anställd hos InLoVe Bemanning och arbetar på uppdrag hos ett väletablerat kundföretag i Linköping. Uppdraget startar i mitten av mars och för rätt person finns goda möjligheter till anställning hos kundföretaget.

Publiceringsdatum
2026-02-24

Om tjänsten
Arbetet är varierande och sker utomhus. Arbetsuppgifterna består av skötsel och underhåll av yttre miljöer, exempelvis:

Gräsklippning och skötsel av grönytor

Ogräsrensning och enklare trädgårdsarbete

Häck- och buskklippning

Röjning och trimning

Städning av utemiljöer, skräpplockning och tömning av kärl

Lövhantering, vattning och andra säsongsarbeten



Arbetet passar dig som gillar att jobba praktiskt och i rörelse. Vi söker dig som:

Vill skaffa dig ny erfarenhet inom grönyteskötsel eller utvecklas vidare

Är driven, engagerad och har en positiv inställning

Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig

Trivs med utomhusarbete i alla väder

Har B-körkort

Har BE-körkort (meriterande)



Vi erbjuder:

Uppdrag hos ett stabilt och väletablerat företag i Linköping

Möjlighet till långsiktigt arbete och anställning hos kund

En bra möjlighet att bygga erfarenhet och utvecklas i rollen



Intervjuer sker löpande - tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: cv@bygglove.se

Arbetsgivare
InLoVe Bemanning AB (org.nr 559453-8562)
Korsgatan 2E (visa karta)
602 33  NORRKÖPING

Kontakt
Rekrytering ByggLove
cv@bygglove.se

Jobbnummer
9761348

