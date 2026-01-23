Skaderådgivare till Werksta Kungsbacka

Werksta Sweden AB / Bankjobb / Kungsbacka
2026-01-23


Om tjänsten på Werksta Kungsbacka - Skaderådgivare
Vill du arbeta som skaderådgivare i Kungsbacka? Werksta söker en engagerad och serviceinriktad skaderådgivare till vår verkstad. I rollen arbetar du nära kund, verkstad och försäkringsbolag för att säkerställa effektiva skadeprocesser och hög kundnöjdhet. Vi erbjuder en modern arbetsplats med fokus på kvalitet, säkerhet och samarbete. Cabas-krav gäller för tjänsten och CVDA-certifiering är meriterande. Vi värdesätter inkludering, kompetensutveckling och långsiktiga arbetsrelationer. Välkommen till ett team där professionalism och kundfokus står i centrum!
Arbetsuppgifter för Skaderådgivare hos Werksta Kungsbacka
Välkomna och bemöta kunder vid skadeärenden, både personligen och via telefon/e-post

Genomföra beskedssamtal och rådgivning kring skadehantering, reparationstider och ersättningsfrågor

Samarbeta med skadebesiktnings- och verkstadsteam för att planera och följa upp reparationsflöden

Kommunicera med försäkringsbolag, upprätta skadeanmälan och säkerställa korrekta kostnadsunderlag enligt Cabas

Hantera offerter, godkännanden och uppdatera kund och försäkringsbolag under processens gång

Dokumentera ärenden och tid i våra digitala system samt säkerställa att informationen är komplett och korrekt

Deltaga i förbättringsarbete kring kundprocesser, verkstadsflöden och digitala arbetsverktyg

Kvalifikationer och vem vi söker
Erfarenhet från arbete med skadereparationer, kundmottagning eller försäkringsadministration är meriterande

Kunskap eller vana att arbeta i Cabas ser vi som ett grundkrav, CVDA-certifiering är starkt meriterande

God förståelse för skadeprocesser, fordonsdelar och reparationsmetodik

Serviceinriktad, kommunikativ och van att hantera flera ärenden samtidigt

Strukturerad och noggrann med dokumentation och administrativa rutiner

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift; engelska är meriterande

God datorvana och erfarenhet av digitala verkstadssystem

B-körkort är meriterande

Utvecklingsmöjligheter och förmåner hos Werksta Kungsbacka
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal

Marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag

Möjlighet till utbildning, certifieringar (t.ex. CVDA) och vidareutveckling inom skadehantering

Modern arbetsplats med engagerade kollegor och fokus på ett inkluderande arbetsklimat

Chans att påverka processer och bidra till verkstadens utveckling i regionen

Om Werksta Kungsbacka
Werksta Kungsbacka är en del av Werksta, en ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service i Norden. Vi satsar på kompetens, hållbarhet och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad med möjlighet att växa i din yrkesroll och bidra till förbättrade kundupplevelser.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Robin Wingdén 0765-120 325 på Werksta Kungsbacka. Läs mer om oss och våra karriärmöjligheter på vår karriärsida.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
