Skaderådgivare
Aura Personal AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-11-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara en viktig del av kundresan och bidra till ett professionellt skadeflöde?
Vi söker dig som vill arbeta med service, struktur och problemlösning i en roll där ingen dag är den andra lik. Som skaderådgivare har du en nyckelroll i att skapa trygghet för kunden genom hela skadeprocessen - från första kontakt till färdig reparation.Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Som skaderådgivare ansvarar du för att möta kunderna i skadeärenden och guida dem genom hela processen med hög kvalitet och tydlig kommunikation. Du fungerar som länken mellan kund, försäkringsbolag och verkstad - med målet att säkerställa en smidig och korrekt hantering av skador på fordon.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot skadeanmälningar och boka in kunder
Utföra skadebesiktningar
Upprätta skadekalkyler i Cabas
Hantera garantiärenden och försäkringsfrågor
Ge stöd i kundmottagningen och samordna interna flöden
Vi söker dig som
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och har förmåga att skapa förtroende i kunddialoger. Du gillar struktur, har lätt för att samarbeta och trivs i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter.
Vi tror att du har:
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot fordon, handel eller administration
Erfarenhet av en liknande roll inom skadeservice eller kundmottagning
God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system
Meriterande med kunskap i Cabas och Automaster
B-körkort Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "356". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alexandra Carning alexandra.carning@aurapersonal.se Jobbnummer
9595256