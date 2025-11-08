Skaderådgivare

Aura Personal AB / Bankjobb / Stockholm
2025-11-08


Vill du vara en viktig del av kundresan och bidra till ett professionellt skadeflöde?

Vi söker dig som vill arbeta med service, struktur och problemlösning i en roll där ingen dag är den andra lik. Som skaderådgivare har du en nyckelroll i att skapa trygghet för kunden genom hela skadeprocessen - från första kontakt till färdig reparation.

2025-11-08

Om tjänsten
Som skaderådgivare ansvarar du för att möta kunderna i skadeärenden och guida dem genom hela processen med hög kvalitet och tydlig kommunikation. Du fungerar som länken mellan kund, försäkringsbolag och verkstad - med målet att säkerställa en smidig och korrekt hantering av skador på fordon.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Ta emot skadeanmälningar och boka in kunder

Utföra skadebesiktningar

Upprätta skadekalkyler i Cabas

Hantera garantiärenden och försäkringsfrågor

Ge stöd i kundmottagningen och samordna interna flöden

Vi söker dig som
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och har förmåga att skapa förtroende i kunddialoger. Du gillar struktur, har lätt för att samarbeta och trivs i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter.

Vi tror att du har:

Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot fordon, handel eller administration

Erfarenhet av en liknande roll inom skadeservice eller kundmottagning

God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system

Meriterande med kunskap i Cabas och Automaster

B-körkort

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Alexandra Carning
alexandra.carning@aurapersonal.se

