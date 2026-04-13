Skadedjurstekniker -sommarvikarie
2026-04-13
Vi söker skadedjurstekniker för tjänstgöring i Stockholm under sommaren, som med stort engagemang, stark drivkraft och ansvarstagande kan leverera våra tjänster. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som sanerar mot flera typer av skadedjur som snabbt kan sprida sig i fastigheter men även utför en del skadeförebyggande inspektioner. Arbetet sker oftast självständigt och ställer därför stora krav på initiativförmåga, ansvarstagande, och kommunikation. Även saneringsarbete i projektform med kollegor och andra parter kan ske och då ställs krav på flexibilitet samt god återkoppling. Huvuddelen av verksamheten sker normalt på dagtid, vardagar.
Tjänsten är tidsbegränsad mellan den 18 maj till den 23 augusti, anställningsgrad 100%.
Du är kommunikativ, serviceinriktad och lösningsorienterad. Det är viktigt att du är bra både på att bygga och bibehålla goda kundrelationer. Du har erfarenhet av att arbeta självständigt och du bör känna dig bekväm med svenska språket samt ha kunskaper i engelska. Du är en van användare av Google/Microsoft Office-paketet samt smartphone i din vardag. B-körkort för manuell växel är ett krav.
Meriterande är,
vana av kundkontakt på olika nivåer vilket skapar god förståelse för hanteringen av våra beställare samt kontakten lokalt med den som är med vid leveranstillfället. Det är en stor fördel om du har erfarenhet från servicebranschen.
Tidigare erfarenhet av att jobba med skadedjur.
Tidigare, byggnadsteknisk erfarenhet.
Boende på södra sidan (Stockholm) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rentokil Sverige AB
(org.nr 556526-3976)
Avestagatan 61 (visa karta
)
163 53 SPÅNGA
För detta jobb krävs körkort.
9851760