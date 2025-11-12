Skadeberäknare till Werksta Malmö - Bernstorp
2025-11-12
Vill du arbeta som skadeberäknare på en toppmodern verkstad där kvalitet, utveckling och trivsel står i centrum? Werksta Malmö - Bernstorp söker just nu en erfaren och engagerad skadeberäknare som vill vara med och forma framtidens skadeverkstad. Hos oss får du trygga anställningsvillkor, kontinuerlig kompetensutveckling och ett inkluderande arbetsklimat där varje medarbetare uppskattas.
Arbetsuppgifter - Skadeberäkning i Malmö Bernstorp med kundfokusI rollen som skadeberäknare ansvarar du för hela skadeprocessen, från skadebesiktning och kalkylering till kundkontakt och uppföljning. Du arbetar nära både kunder, försäkringsbolag och verkstadsteamet för att säkerställa smidiga och korrekta processer. Ditt huvudansvar är att:
Ta emot och besiktiga skadeärenden från både privatkunder och företagskunder
Utföra professionella skadeberäkningar och kalkyler i Cabas eller liknande digitala system
Ha löpande dialog med kunder, försäkringsbolag och verkstadspersonal genom hela processen
Dokumentera och uppdatera status i våra affärssystem
Planera, samordna och följa upp pågående arbeten i skadeverkstaden för att uppnå hög kvalitet och effektivitet
Stötta kollegor inom reservdelar, plåt och lack för att ge bästa möjliga kundupplevelse
Bidra till en säker, trivsam och kvalitetsdriven arbetsmiljö
Din profil - Skadeberäknare med erfarenhet och kvalitetstänk
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet som skadeberäknare eller liknande roll inom fordonsbranschen. Är du strukturerad, kommunikativ och serviceinriktad? Då hoppas vi att du söker! Vi tror att du har:
Utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande, alternativt mångårig arbetslivserfarenhet som skadeberäknare eller skadereglerare
Gedigen vana att arbeta i kalkylprogram, gärna Cabas
Kännedom om försäkringsregler och reparationsprocesser för fordon
Strukturerad med sinne för detaljer och förmåga att arbeta administrativt
Starkt kundfokus och professionellt bemötande mot både kunder och samarbetspartners
B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Engagemang för att bidra till samarbete, utveckling och mångfald på arbetsplatsen
Werksta välkomnar ansökningar från personer av alla kön, åldrar och bakgrunder - hos oss värdesätts kompetens och engagemang!
Det erbjuder Werksta Malmö Bernstorp - Utvecklande och trygg anställning som skadeberäknare Möjlighet att arbeta med de senaste systemen och moderna arbetsmetoder
En omväxlande arbetsvardag tillsammans med kunniga och engagerade kollegor
Löpande kompetensutveckling och möjlighet till karriär inom Werksta-koncernen
Konkurrenskraftig lön, kollektivavtal och attraktiva personalförmåner
En inkluderande arbetsplats där mångfald, trivsel och delaktighet prioriteras
Våra värderingar - Kvalitet, respekt och engagemang i vardagen Kvalitet: Vi strävar efter noggrannhet, säkerhet och hög kundnöjdhet i varje steg
Respekt: Vi bemöter alla med omtanke, öppenhet och jämlik behandling
Engagemang: Vi utvecklas tillsammans och arbetar i team mot gemensamma mål
Ansök till skadeberäknare på Werksta Malmö Bernstorp redan idag!
Vill du växa i en social och teknisk roll i Malmös mest framåtblickande skadeverkstad? Skicka din ansökan redan nu - urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta Munther Kharoubi 0720- 705 775 ser fram emot att välkomna dig till teamet på Werksta Malmö Bernstorp! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/ Arbetsplats
Werksta Sweden Kontakt
Munther Kharoubi munther.kharoubi@werksta.se Jobbnummer
9601939