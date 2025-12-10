Sjuksköterskor, Östhammars kommun
Östhammar
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vill du arbeta som sjuksköterska i en verksamhet där du får stort förtroende, nära kollegialt stöd och möjlighet att påverka utvecklingen?
Då kommer du att trivas hos oss i Östhammars kommun - i hjärtat av Roslagens idyll med naturen, havet och småstadens trygghet runt hörnet. Just nu söker vi nya kollegor till Alunda, Österbybruk och Östhammar.
Hos oss möter du en kommun som sätter arbetsmiljö, hållbar bemanning och kompetensutveckling högt på agendan. Våra verksamheter präglas av god sammanhållning inom personalgruppen, hög kvalitet på omvårdnad och familjära relationer mellan medarbetare och brukare. Nu vill vi komplettera vårt team med två sjuksköterskor. Är du en av dem? Varmt välkommen med din ansökan!
Därför ska du välja Östhammars kommun
* Konkurrenskraftiga löner och goda villkor - vi vet värdet av din kompetens.
* En arbetsplats som aktivt jobbar för hållbart arbetsliv - både idag och imorgon.
* Individanpassade scheman - vi arbetar aktivt för balans mellan arbete och fritid.
* Hög bemanning och nära kollegialt stöd - hos oss är du aldrig ensam i svåra situationer.
* Familjär, trygg och stabil verksamhet där många patienter är en del av lokalbefolkningen - relationerna blir genuina och meningsfulla.
* Stora utvecklingsmöjligheter - både i rollen, i verksamheten och genom kontinuerlig kompetensutveckling.
* Ett självständigt arbete med stort professionellt ansvar, kombinerat med ett tryggt team i ryggen.
* Roslagens livskvalitet - natur, hav och fina pendlingsmöjligheter till Uppsala.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i hemsjukvård och/eller särskilt boende blir du en nyckelperson i teamet. Du arbetar självständigt, men nära undersköterskor, kollegor och patienter.
Du kommer bland annat att:
* Planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser.
* Arbeta hälsofrämjande och konsultativt tillsammans med patienter och anhöriga.
* Handleda och stödja omvårdnadspersonal.
* Utföra varierade medicinska insatser som såromläggning, injektioner, provtagning, läkemedelshantering och palliativ vård.
* Ha frihet och utrymme att själv styra och strukturera ditt arbete.
I arbetsschemat ingår vissa kvällar och ett par helger på 12 veckor. Gällande jourtid så samarbetar vi över ortsgränserna.
Hos oss är din röst viktig i utvecklingsfrågor och förbättringsarbete - vi gör resan tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom hemsjukvård och/eller på särskilt boende. Specialist utbildning inom demensvård eller vård av äldre ser vi som en stor fördel, men det är inget krav. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och du har goda datakunskaper för dokumentation. Körkort är ett krav. Det är även meriterande om du har erfarenhet av journalsystem Viva.
Trivs du i ett självständigt jobb med många chanser till samarbete med kollegorna i vårdteamet? Det är bra, för vi jobbar för en helhetssyn kring patienten. Då kommer din förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett ansvarsfullt sätt för att hålla ihop våra olika insatser väl till pass. Vår vardag är föränderlig, vilket också ställer krav på engagemang, anpassning och förmåga att ta tillvara på nya möjligheter. Din förmåga att lyssna, kommunicera och möta upp behov på ett sätt som tryggar dina patienter och deras anhöriga är också viktig för oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det som en beskrivning av dig? Ansök redan idag och bli med i vår utvecklingsresa.
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kommer att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-897". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290), http://www.osthammar.se Arbetsplats
Östhammars kommun, Produktion omsorg Kontakt
Enhetschef
Sarai Brännkärr sarai.brannkarr@osthammar.se Jobbnummer
9637524