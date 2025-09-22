Sjuksköterskor
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Enheten för sjuksköterskor inom Avesta kommun består av ett gäng kompetenta, dedikerade och ansvarstagande medarbetare och vi behöver vi blir fler!
Vi är övertygade om är att det finns sjuksköterskor som, precis som vi, vill vara med och bidra, lyfta och inspirera till nästa generation av kompetens inom hälso- och sjukvårdsyrket. Sjuksköterskor som verkligen älskar att jobba med äldre och de mest sjuka som behöver din hjälp.
Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Just nu söker vi fyra patientansvariga sjuksköterskor till särskilt boende. Som patientansvarig sjuksköterska i Avesta kommun ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser inom hemsjukvård eller på våra vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg, LSS, psykiatri eller korttidsvård. Vi erbjuder avancerad hälso- och sjukvård, ibland med teknisk utrustning och för patienter i alla åldrar - även barn.
Du arbetar självständigt med bedömningar och åtgärder, men har också ett nära samarbete med läkare och övriga i teamet. Vårt arbete vilar på tydliga och välfungerande rutiner, och i vår prestigelösa arbetsmiljö finns alltid någon att fråga vid behov.
På våra särskilda boenden arbetar du i team kring patientansvaret. Ditt uppdrag omfattar att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, dokumentation samt att leda, fördela och handleda omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet. Du ansvarar även för att delegera uppgifter enligt gällande författningar.
Under jourtid, det vill säga kvällar och helger, ansvarar du som sjuksköterska för samtliga patienter inom kommunens ansvarsområden. Arbetet kan stundtals vara intensivt med snabba beslut och samordning av insatser, men det är också just där tillfredsställelsen och arbetsglädjen finns när allt faller på plats.
Hos oss får du vara med och utveckla och förbättra vår hälso- och sjukvårdsorganisation. Det innebär att du har en röst, möjlighet att påverka och att du deltar i samverkan med Region Dalarna. Din kompetens är en viktig del i att skapa en trygg, säker och sammanhållen vårdkedja.
Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning såsom distriktssköterska alternativt Vård av äldre eller tidigare erfarenhet av hemsjukvård och/eller kommunal hälso- och sjukvård är meriterande.
Du arbetar självständigt men har också förmågan att samarbeta med omvårdnadsteamet runt patienten. Tempot kan stundvis vara högt och arbetsuppgifterna kräver skärpa. Du har förmåga att behålla lugnet även i pressade situationer och kan fatta snabba, kloka beslut. Att vara fokuserad samt kunna strukturera och prioritera arbetet med tvära kast är också personliga kompetenser som vi ser är viktiga.
Vi arbetar dagligen i verksamhetssystem och datorn är ett viktigt arbetsredskap. Du behöver därför ha goda datakunskaper. Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift.
Körkort är ett krav eftersom bilkörning med kommunens bilar ingår i tjänsten.
Vi inom Avesta kommun månar om våra anställda. Du som medarbetare på Avesta kommun har möjlighet att använda både friskvårdstid och ett friskvårdsbidrag, du har fri tillgång till personalgym, upp till 30 fria bad i något av kommunens badhus varje år samt tillgång till andra fria friskvårdsaktiviteter som kommunen anordnar.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan
