Sjuksköterskor
2025-08-11
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Borås
, Jönköping
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Sjuksköterskeorganisationens uppdrag är att utföra hälso- och sjukvård för alla som bor på omsorgsboende för äldre och LSS boenden samt för dem som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende.
Vi söker nu sjuksköterskor/distriktssköterskor till våra distrikt i Reftele och Smålandsstenar.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar, där du har möjlighet att göra skillnad. Du har engagerade kollegor som tillsammans med dig skapar en trevlig arbetsplats. Vi är måna om att ha en positiv anda på arbetsplatsen och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag. Som ny medarbetare hos oss erbjuds du en mentor för att möjliggöra en god introduktion i vår verksamhet. Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar utifrån ett PAS-ansvar, du handleder personal samt är en viktig del i samarbetet med interna och externa kontakter. Arbete kväll och helg ingår.Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska, gärna med vidareutbildning som av arbetsgivaren kan ses meriterande. Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla vår hälso-sjukvård, för att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg till kommunmedborgaren. Du är strukturerad, kan prioritera i ditt arbete, är trygg i din yrkesroll och ser värdet i att vi lär oss av varandra.
B-körkort krävs.
Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande under rekryteringen.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjuksköterskeorganisation 1 Kontakt
Lena Andersson Telefon0371-81535 Jobbnummer
9451610