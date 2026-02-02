Sjuksköterskestudenter för sommarvikariat
Studerar du till sjuksköterska och söker ett utvecklande och meningsfullt sommarvikariat? Hos oss får du möjlighet att arbeta i nära samarbete med legitimerad personal och bidra till att skapa trygghet och välbefinnande för våra patienter. Ta chansen att göra skillnad i sommar och få värdefull erfarenhet!
Om arbetsplatsen
Nu söker vi sjuksköterskestudenter för sommarvikariat till flera av våra verksamheter. Behovet finns på våra vårdboenden, i hemsjukvården, habiliteringsteamet samt i vår jourverksamhet. Hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Arbetstiderna kan variera mellan arbetsplatserna. På vårdboende och i hemsjukvården arbetar du dagtid, medan jourverksamheten är kvällstid.
Vad vi erbjuder
För oss är det viktigt att vi inleder vårt samarbete på ett bra sätt och därför får du en god introduktion. Du kommer även att få genomföra vissa utbildningar. Du får tillgång till daglig handledning från legitimerad personal, som står för alla bedömningar.
Du får ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 250 kronor per arbetad månad.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterskestudent arbetar du på uppdrag av sjuksköterska med att utföra HSL-åtgärder utifrån instruktion eller på delegation. Exempel på arbetsuppgifter kan vara provtagningar, injektioner och omläggningar, KAD-byte, spolning, periotionaldialys eller parenteral nutrition via PEG/knapp. Utöver detta kan du även komma att bistå med vissa administrativa arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har studerat minst fyra terminer till sjuksköterska. Det är viktigt att du har ett rehabiliterande synsätt. B-körkort är ett krav i hemsjukvården samt jourverksamheten. För att arbeta i hemsjukvården behöver du även kunna cykla och vara bekväm med att ta dig fram i trafikerade miljöer.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du ska ha ett genuint intresse för att arbeta med människor och ha förmågan att möta varje individ utifrån behov och önskemål. Vi behöver dig som är flexibel samt är bekväm med att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Då du i ditt uppdrag kommer att samverka med olika yrkesgrupper krävs det att du har förmågan att skapa goda samarbeten.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Vi rekryterar löpande utifrån verksamheternas behov. Rekryteringsprocessen för sommarvikariat pågår under hela våren.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning: Heltid/deltid
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
