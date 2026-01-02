Sjuksköterskekoordinator
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill bli en del av vårt erfarna, trygga, och engagerade team.
Som sjuksköterskekoordinator i den kommunala primärvården har du en central roll i vår verksamhet. Du jobbar i nära samarbete med din koordinators kollega.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Planera och samordna för trygg och säker hemgång från slutenvården, i team samverkan med andra professioner, både inom kommun, region och privata aktörer.
Ansluta patienter till kommunal hälso- och sjukvård utifrån de medicinska uppdrag vi erhåller.
Vara patientansvarig sjuksköterska för de patienter som vistas på vår korttidsavdelning.
Fördela resurser vid akut korttidsfrånvaro utifrån vårdtyngd och behov, tillsammans med schemaansvarig och enhetschef.
Arbeta med kompetensförstärkning för personal gällande hälso- och sjukvårdsuppgifter samt ansvara för vårt kliniska träningscentrum (KTC).
Planera och organisera för övergripande insatser i verksamheten såsom ex säsongsvaccinationer.
Delta aktivt i process- och utvecklingsarbete inom socialförvaltningen. Vi är en verksamhet under ständig utveckling, där arbetsuppgifter kan förändras och formas över tid.
Vara resurs i verksamheten och utföra enstaka hembesök vid behov.Kvalifikationer
Du är en engagerad sjuksköterska som trivs i en samordnande roll där ingen dag är den andra lik.
Du skall kunna prioritera för att säkerhetsställa patientsäker vård.
Du ser dig som en del i en helhet och trivs med att jobba i team.
Du har god vana av IT-baserade journalsystem och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vi använder oss utav LifeCare HSL samt Cambio Cosmic.
Hos oss får du ett varierande och meningsfullt uppdrag där du är navet i samverkan mellan kommun, region och andra professioner -alltid med patientens bästa i fokus.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
