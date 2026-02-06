Sjuksköterskeassistent / HSL-undersköterska - Sommarvikariat i Simrishamn
Nu söker vi HSL-undersköterskor och sjuksköterskeassistenter till hemsjukvården i Simrishamns kommun i sommar, så våra ordinarie medarbetare får sin välförtjänta semester. Hos oss blir du en del av ett engagerat och stöttande team där du varje dag bidrar till trygg och säker vård för våra invånare.
Vi erbjuder en strukturerad och individuellt anpassad introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll från start.
Vi söker totalt tre personer och rekryterar löpande.
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.

Arbetsuppgifter
Som HSL-undersköterska / sjuksköterskeassistent arbetar du nära legitimerade sjuksköterskor i den kommunala primärvården och utför hälso- och sjukvårdsinsatser enligt delegation. Arbetet är varierat och sker i patientens hem.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
* Såromläggningar
* Provtagning
* Iordningställande och delning av dosetter
* Sättning och omvårdnad av urin-KAD
* Dokumentation i verksamhetssystemet LifeCare
* Samarbete med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal
Du utför arbetsuppgifter som inte innefattar medicinska bedömningar, då detta ansvar ligger på legitimerad sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård
eller
* Är sjuksköterskestudent och har genomfört minst 5 terminer på sjuksköterskeprogrammet innan anställning påbörjas
* Har B-körkort och körvana (manuell växellåda) Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg, ansvarstagande och prestigelös. Du har lätt för att samarbeta, bemöter människor med respekt och arbetar strukturerat även när tempot är högt. Du trivs i en roll där du får ta eget ansvar, samtidigt som du är en självklar del av teamet.
Erfarenhet av kommunal hemsjukvård eller liknande verksamhet är meriterande, men inget krav vi välkomnar både dig som är ny i rollen och dig som har mer erfarenhet.
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
