Sjuksköterska vuxenpsykiatri
2026-01-05
Vi söker nu en trygg och engagerad sjuksköterska till LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende)-mottagningen i Kalmar! Här får du arbeta i moderna, nybyggda lokaler samtidigt som du får ett djupt meningsfullt och utvecklande arbete som gör skillnad på riktigt!
LARO-mottagningen är en del av vuxenpsykiatrins öppenvård i Kalmar.
Här arbetar du tillsammans med engagerade kollegor, såsom sjuksköterskor, kuratorer och läkare, som värdesätter ett arbetsklimat där vi finns för varandra. Vi möter patienter i olika livssituationer som lever med opioidberoende, ofta i kombination med psykiatrisk samsjuklighet.
Arbetsuppgifterna består av att genomföra utredning, behandling och uppföljning, vilket sker både självständigt och i samverkan med andra. Vårt mål på LARO är att stabilisera patientens liv genom medicinering kombinerat med psykosocialt stöd, för att minska skadligt bruk, förbättra hälsa och fungera bättre i samhället. För att nå vårt mål samverkar vi ofta med närstående, andra delar inom psykiatrin, Socialtjänsten, Kriminalvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Vi vill att du ska lyckas och du erbjuds fortlöpande utbildning och handledning inom beroendevård och psykiatri.
Vi har förmåner som flextid, friskvårdsbidrag samt extra semesterdagar när du har fyllt 40 år och 50 år.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande med specialistutbildning i psykiatri och/eller arbetslivserfarenhet från psykiatri och/eller beroendevård.
Du är trygg i din roll som sjuksköterska, förmedlar både tillit och tydlighet till patienter. Vidare har du förmåga att möta patienter med ett lågaffektivt bemötande.
Du ser värdet av att bygga och behålla goda relationer med patienter och kollegor. För att trivas hos oss uppskattar du omväxling och är flexibel i ditt arbetssätt.
Som kollega bidrar du aktivt till en positiv arbetsmiljö med fokus på tillit och arbetsglädje.
Du delar vår strävan efter Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre - kraften hos många! Det innebär bland annat att du är nyfiken och kreativ när det gäller att ta initiativ till förbättring, utveckling och kunskapsutbyte mellan kollegor.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta i nybyggda och moderna lokaler speciellt anpassade för specialistpsykiatrin. Dessa lokaler främjar en effektiv samordning inom psykiatrins verksamheter och erbjuder en trivsam miljö för dig, med rymliga personalutrymmen samt en vacker utsikt över Kalmarsund och Öland. Vi är en klinik med 37 vårdplatser och cirka 230 anställda. Här finns tre heldygnsvårdsavdelningar och två öppenvårdsmottagningar.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och varför våra medarbetare trivs i psykiatrin? Läs mer här: Arbeta inom psykiatrin | Region Kalmar Län
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
