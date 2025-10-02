Sjuksköterska Vilhelmina kommun
Testa Vilhelmina - bo gratis när du flyttar hit för att jobba
Bor du inte i Vilhelmina kommun idag? Inga problem! Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens tidigare elevhem i tätorten Vilhelmina. Om du får anställning i någon av våra fjälldalar så kan du under tre månader få subventionerad hyra. Du får en god start som Vilhelminabo och kan under denna tid leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://www.vilhelmina.se/inflyttare/testa-vilhelmina/
Publiceringsdatum2025-10-02Beskrivning
Vilhelmina kommun söker nu en sjuksköterska till Medicinska enheten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad 100 %, tillträde enligt överenskommelse.
Medicinsk enhet ansvarar för hälso- och sjukvården på de särskilda boendena och hemsjukvården i Vilhelmina kommun. På enheten arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och fotvårdsterapeut. Vi har ett nära samarbete med sjukstugan i Vilhelmina och samverkar med övriga enheter inom socialförvaltningen i det dagliga arbetet. Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är dina uppgifter främst den specifika omvårdnaden på Vilhelmina kommuns särskilda boenden och i hemsjukvården. Du kommer att arbeta efter socialnämndens mål och riktlinjer samt upprättade verksamhetsmål för sjuksköterskor.
Vi tillämpar verksamhets och individbaserad schemaläggning samt har flextidsavtal. Tjänstgöring enligt schema med dagar, kvällar och helger.Kvalifikationer
För ovanstående tjänster kräver vi att du är legitimerad sjuksköterska. B-körkort krävs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift.Anställningsvillkor
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då intervjuer sker fortlöpande.
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
