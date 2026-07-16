Sjuksköterska vikariat
Skinnskattebergs Kommun / Sjuksköterskejobb / Skinnskatteberg Visa alla sjuksköterskejobb i Skinnskatteberg
2026-07-16
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Upptäck Skinnskattebergs kommun – där arbetsliv och livskvalitet går hand i hand!
Skinnskattebergs kommun - där historiens djup möter framtidens möjligheter och där karriären utvecklas i en sammanhållen och mångfacetterad miljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda förmåner till våra blivande medarbetare som till exempel möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Som en tillåtande organisation, uppmuntrar vi till stort eget ansvar och möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt.
Här i hjärtat av Bergslagen finner du inte bara en arbetsplats, utan en levande gemenskap där varje individ spelar en avgörande roll. Utforska vårt rika kulturarv och låt dig inspireras av den naturliga skönheten som omger oss. Skinnskattebergs kommun erbjuder en perfekt balans mellan en fullstor verksamhet i ett litet format och en livsstil där lugnet i våra skogar och sjöar ger en känsla av harmoni och tillhörighet.
Skinnskattebergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i det finska språket är meriterande och ger dig en extra fördel i din karriär hos oss.
Sök Sveriges viktigaste jobb och bli en del av vår gemenskap här i Skinnskattebergs kommun! Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en framtid där varje individ är betydelsefull.
Vill du vara med i en engagerad arbetsgrupp som utvecklas tillsammans och bygger en stark lagkänsla, i samarbete med kollegor både inom och utanför organisationen? Då tror vi att du skulle trivas hos oss!
Verksamheten
Nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med professionella, kreativa och nytänkande kollegor, där utveckling är en naturlig del av arbetet och nya idéer uppmuntras. Skinnskatteberg är en liten kommun som givetvis ger vissa utmaningar men också desto fler möjligheter till inflytande och större flexibilitet i arbetsuppgifter. Inom enheten är vi en grupp på 10 sjuksköterskor varav 3 jobbar natt. Vi har ett nära samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut, biståndshandläggare, chefer och övrig vårdpersonal. Tillsammans har vi möjligheten till individuella schemaanpassningar.
Verksamheten står inför digitalisering, uppbyggnad av ledningssystem och fortsatt utveckling av vårt kvalitetsarbete. Detta ger den som vill komma till oss stora möjligheter att få vara med att påverka, utveckla och forma det tillsammans med gruppen. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad för Skinnskattebergs invånare.
Hemsjukvården är organiserad under Socialförvaltningen, hälso- och sjukvård som nu kraftsamlar för att möta framtidens behov genom grundlig analys av verksamheten för att hitta nya arbetssätt att hantera våra dagliga utmaningar och framförallt arbeta för en god och nära vård. Vi välkomnar nytänkande och vill du ha möjligheten att vara med på vår resa så hoppas vi att du tar tillfället i akt och kommer in med ansökan så vi kan lära känna varandra bättre.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du som patientansvarig sjuksköterska inom hemsjukvård i ordinärt boende. Du har stort eget ansvar och vi erbjuder ett arbete där du har stora möjligheter att vara med och påverka. Beroende på din kompetens och intresse finns möjlighet att utvecklas inom våra specialområden såsom exempelvis palliativ vård, inkontinens och sårvård. Vi i vårt team tycker det är viktigt att dela med oss av våra kunskaper.
Vi dokumenterar i journalsystemet Cosmic. Övriga system vi arbetar mot är kvalitetsregister så som SeniorAlert, Palliativa registret och BPSD.
Du erbjuds en introduktion efter dina behov.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska i grunden, har du en specialistutbildning är det meriterande.
Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket och behärskar det i både tal och skrift. Goda datorkunskaper är en förutsättning för att kunna utföra uppdraget då vi arbetar i flera olika IT-system. Körkort B är ett krav.
Är du den vi söker så åtar vi oss uppdraget att tillsammans med en motiverad och engagerad arbetsgrupp ge dig ett spännande jobb med goda utvecklingsmöjligheter!Dina personliga egenskaper
Du ska vara intresserad av att arbeta med äldre människor, vara engagerad, kreativ och ha en vilja att vara öppen för förändringar. Det är också viktigt att du tycker om att dela med dig av dina kunskaper till övrig personal.Anställningstyp/arbetstider
Vi erbjuder just nu ett vikariat med start 2026-09-01 till och med 2027-06-06. Arbetstiden är schemalagd vilket innebär dag-, kväll- och helgtjänstgöring, det finns möjlighet att påverka schemaläggningen. Intervjuer kommer att påbörjas under vecka 34. Tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0222- 51 55 00. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skinnskattebergs Kommun
(org.nr 212000-2023), https://www.skinnskatteberg.se/
739 22 SKINNSKATTEBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skinnskattebergs Kommun Kontakt
MAS/Enhetschef Hemsjukvård
Annelie Nyström annelie.nystrom@skinnskatteberg.se +46222515688 Jobbnummer
10004407