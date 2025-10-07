Sjuksköterska Vårdcentralen Särna
2025-10-07
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Hos oss får du ett stimulerande arbete som växlar mellan mottagningsarbete och telefonrådgivning/ rådgivning i chatt funktion. Mottagningsarbetet kan vara både planerad och akut mottagning, Du förväntas kunna ta egna beslut och färdigbehandla när så är möjligt. Utöver det dagliga mottagningsarbetet har alla specifika ansvarsområden. Vanligtvis är arbetstiderna vardagar och dagtid. Beredskapstjänstgöring samt kvälls och helgtjänstgöring ingår. Arbetet är i huvudsak vid läkarmottagningen Särna Vårdcentral, men kan även innebära arbete vid distriktssköterskemottagning i Särna och eller i Idre. För att du ska trivas hos oss bör du kunna arbeta självständigt och gärna ta egna initiativ men också ha förmåga till - och förstå värdet av - samarbete, eftersom teamsamverkan är en viktig del av vårt arbetssätt. Vi värdesätter egenskaper som engagemang och positiv attityd. Vi vill ständigt utvecklas och bli bättre för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård och vi vill därför ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel.
Hos oss får du ett stimulerande arbete som växlar mellan mottagningsarbete och telefonrådgivning/ rådgivning i chatt funktion. Mottagningsarbetet kan vara både planerad och akut mottagning, Du förväntas kunna ta egna beslut och färdigbehandla när så är möjligt. Utöver det dagliga mottagningsarbetet har alla specifika ansvarsområden. Vanligtvis är arbetstiderna vardagar och dagtid. Beredskapstjänstgöring samt kvälls och helgtjänstgöring ingår. Arbetet är i huvudsak vid läkarmottagningen Särna Vårdcentral, men kan även innebära arbete vid distriktssköterskemottagning i Särna och eller i Idre. För att du ska trivas hos oss bör du kunna arbeta självständigt och gärna ta egna initiativ men också ha förmåga till - och förstå värdet av - samarbete, eftersom teamsamverkan är en viktig del av vårt arbetssätt. Vi värdesätter egenskaper som engagemang och positiv attityd. Vi vill ständigt utvecklas och bli bättre för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård och vi vill därför ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel.
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska
har körkort B
har god språkkunskap i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om
du har erfarenhet och vana av telefonrådgivning och mottagningsarbete på vårdcentral/mottagning
du har verksamhetserfarenhet inom något av våra ansvarsområdenDina personliga egenskaper
Vi sätter stor vikt vid att du tar ansvar, är positiv och konstruktiv. Din samarbetsförmåga är avgörande och du behöver ha en hög arbetskapacitet. Som person är du stabil, trygg och empatisk. Du har förmåga att anpassa dig till olika situationer och ändrade omständigheter. Du är strukturerad och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
