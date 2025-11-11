Sjuksköterska till Västerås
Pelmatic AB / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-11-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pelmatic AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Nu söker vi fyra stycken engagerade och omtänksamma sjuksköterskor som vill bidra med en säker vård hos en av våra uppdragsgivare.
Vi söker 3 sjuksköterskor som kan arbeta upp till heltid och en sjuksköterska som kan arbeta kvällar och helger vid behov. Uppdragsperioden börjar så snart som möjligt och fortsätter under nästa år.
Arbetet kommer utföras på eventuellt olika äldreboenden, demensboenden, korttidsboenden och i hemsjukvården.
Till detta uppdrag söker vi dig som minst har 2 års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, har körkort.
Varför ska du välja Pelmatic? För att hos oss får du:
• Varmt bemötande - Hemma hos Pelmatic lägger vi stor vikt vid arbetsglädje. Här ska alla trivas i en avslappnad atmosfär med högt i tak och mycket värme. Vi kallar det "The Pelmatic Way", en avslappnad men seriös arbetsfilosofi som ska genomsyra allt vi gör och hur vi bemöter varandra, våra konsulter och våra uppdragsgivare.
• Trygghet - Pelmatic är arbetsgivaren som bryr sig! Vi vill att du ska känna dig betydelsefull och trygg. Oavsett om du jobbar långt hemifrån eller på din hemort finns vi alltid här för dig. Vid akuta ärenden som rör ditt uppdrag finns vi alltid tillgängliga på vår jourtelefon.
• God service - När du tar hand om vården, tar vi hand om dig! Vi sköter allt det administrativa som rör boende, resor och avtal medan du fokuserar på ditt arbete och verkligen kunna slappna av när du är ledig.
Välkommen in till oss!
Gå in via länken och skicka in en intresseanmälan på https://www.pelmatic.se
eller skicka ett mail till info@pelmatic.se
så berättar vi mer om våra spännande möjligheter. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig in i vår gemenskap!https://www.pelmatic.se/ info@pelmatic.se
0455-68 79 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: info@pelmatic.se Arbetsgivare Pelmatic AB
(org.nr 559276-6918), https://www.pelmatic.se
721 30 VÄSTERÅS Jobbnummer
9599276