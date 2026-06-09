Sjuksköterska till vårdcentral sökes
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Vallentuna Visa alla sjuksköterskejobb i Vallentuna
2026-06-09
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Information om arbetsplatsen
Vallentuna Husläkargrupp är en välfungerande och trivsam husläkarmottagning med ca 8300 listade patienter. Vi är anslutna till Praktikertjänst AB och har funnits i Vallentuna sedan 1994. På mottagningen arbetar 5 distriktsläkare, 4 ST-läkare, 2 distriktssköterskor, 3 sjuksköterskor samt 3 undersköterskor. I vårt psykosociala team arbetar en psykolog och en psykoterapeut. Dessutom har vi en receptionist och två läkarsekreterare.
Vi söker nu en sjuksköterska för tillsvidareanställning. Hos oss får du möjlighet till ett både utvecklande, självständigt och varierande arbete.
Vallentuna Husläkargrupp ligger nära kommunikationer i Vallentuna centrum. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanligt mottagningsarbete, telefonrådgivning och i viss mån hemsjukvård där teambesök med läkare ingår. På mottagningen har vi även sköterskeledd specialistmottagning inom diabetes, astma och KOL som det också kan finnas möjlighet att bli en del av.
Kvalifikationer
Vi söker en grundutbildad legitimerad sjuksköterska som har B-körkort. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, engagerad och som tycker om att arbeta i team men som också är trygg i att arbeta självständigt. Att vara noggrann och ansvarstagande hör till dina styrkor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, tidigare erfarenhet från primärvård är inget krav men meriterande.
Övrig information
Tjänstgöringsgrad 100% men detta kan diskuteras.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Åby Gata 6 (visa karta
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186 36 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholm, Vallentuna Husläkargrupp Kontakt
DSK/Chefssjuksköterska
Angela Hallquist angela.hallquist@ptj.se 08-51170870 Jobbnummer
9956012