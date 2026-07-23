Sjuksköterska till Mogården
Nytida AB / Sjuksköterskejobb / Lerum Visa alla sjuksköterskejobb i Lerum
2026-07-23
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Nu söker vi på Mogården en sjuksköterska för korttidsboende för personer med psykisk ohälsa och skadligt bruk i Gråbo. Tjänsten avser heltid. Som sjuksköterska tjänstgör manvardagar mellan kl. 08 tom 17:00. Vi erbjuder fortlöpande metodutbildning och flera förmåner.
Om Mogården På Nytida Mogården erbjuder vi ett tryggt och stödjande korttidsboende för personer med beroendeproblematik och samsjuklighet som behöver dygnet runt-tillgång till personal. Vårt mål är att varje individ ska känna sig säker och stöttad genom ett individuellt anpassat stöd som främjar personlig tillväxt. Vi tror på att varje människa är unik och förtjänar att bli bemött utifrån sina egna behov och förutsättningar. På Mogården arbetar vi aktivt för att skapa incitament för ökad självtillit och tro på att förändring är möjlig.
Om rollen Som sjuksköterska hos oss stödjer du våra patienter till att etablera trygga och välfungerande vårdkontakter, säkerställer god vård och främjar deras möjlighet till att komma vidare i livet. Hos oss har du en kollega som också är utbildad sjuksköterska och tillsammans leder ni personalen i HSL arbete och planerar och utför de arbetsuppgifter som åligger sjuksköterskan. Den målgrupp vi arbetar med stöter ständigt på utmaningar och du behöver vara kreativ för att hitta lösningar och det viktigaste är att vi aldrig ger upp!
I rollen som sjuksköterska har du ansvaret för arbetet inom HSL-delen av vår verksamhet. Det betyder att du arbetar med och värnar om våra klienters fysiska och psykiska mående, upprättar vårdplaner, medicinhantering och andra sedvanliga uppgifter som ingår i arbetet. I din roll som sjuksköterska ingår du även i det team som finns runt varje klient där även bondestödjare, behandlingsassistenter, gruppchef, verksamhetschef, samtalsterapeut, kock och lokalvårdare bland annat ingår.
Vi arbetar aktivt med att förändra synen på psykisk funktionsnedsättning genom att alltid utgå från individuella behov och önskemål. Som sjuksköterska fyller du en viktig funktion i vårt arbete kring detta. Vår målsättning är att hjälpa till att ge varje person de individuella verktyg och strategier de behöver för att leva ett meningsfullt liv.
Din erfarenhet och kunskap Du är legitimerad sjuksköterska med kunskap om och stort intresse för personer med psykiatrisk problematik. Inte sällan finns samsjuklighet med skadligt bruk med i klienternas sjukdomsbild. Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning inom psykiatri eller/och erfarenhet av dylikt arbete.
Om dig Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Älskar ett varierat arbete och att möta människor i olika situationer
Är kreativ, tar ansvar och trivs med teamarbete
Erfarenhet inom socialt arbete och god datorvana är meriterande.
Goda kunskaper i svenska krävs. B-körkort är ett krav.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar: Respekt – Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar – Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet – Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap – Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Till dig från oss
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för omsorgspersonalen.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: 2026-09-01 Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Verksamhetschef, Stina, Puumala Hellemar Mail: Stina.hellemar@nytida.se
Facklig kontakt: Vårdförbundet Mail: vardforbundet@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7919357-2112803". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Näsetvägen 9 (visa karta
)
441 60 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
10009853