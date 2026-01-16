Sjuksköterska till Funktionsstöd
2026-01-16
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Social Välfärd erbjuder dig ett självständigt och omväxlande arbete där människans behov av stöd är i centrum.
Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till patienten är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Utgångspunkten för sjuksköterskans arbete är teamarbete. Du kommer arbeta i team bestående av omvårdnadspersonal, sjuksköterska/specialistsjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef. Målgruppen är personer med olika funktionsvariationer inom LSS och Socialpsykiatri.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för patienter som är inskrivna i kommunens hälso- och sjukvård. I din profession gör du självständiga bedömningar, utför medicinska behandlingar och planerar omvårdnadsinsatser samt handleder och utbildar omvårdnadspersonal inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Du arbetar självständigt och det ställer krav på att du kan planera din arbetsdag utifrån patienternas och verksamhetens behov.
Vem är du?
Vi söker dig som är sjuksköterska, gärna med erfarenhet av arbete inom psykiatri och LSS.
Du har ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med personer med olika funktionsvariationer. Som sjuksköterska bör du vara självständig och ta eget ansvar i din profession samtidigt som du värderar teamarbete högt och är flexibel. Du kan strukturera upp din arbetsdag och prioritera i ditt arbete. Du ser möjligheter och kan anpassa dig efter både situation och person. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
Du behöver ha B-körkort.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
