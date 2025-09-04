Sjuksköterska till Berglunda
Nu söker vi på Berglunda HVB en sjuksköterska till vårt team! Tjänsten avser heltid 100 % och din arbetstid är förlagd till vardagar under dagtid. Vi erbjuder fortlöpande metodutbildning och flera förmåner. Om Berglunda
Berglunda är ett HVB i Eksjö som tar emot vuxna personer, 20 år och uppåt, med olika psykiska funktionsnedsättningar och skadligt bruk och beroende. Berglunda är i just nu mitt i en större omställning där vi utvecklar våra arbetssätt och metoder för att möta målgruppen, som sjuksköterska har du en nyckelroll i den utvecklingen.
Om rollen Som sjuksköterska på Berglunda HVB kommer du få möjlighet att vara delaktig i att ta fram och utveckla nya arbetssätt för att möta en komplex målgrupp. Du förväntas vara nyfiken och intresserad av utveckling och förbättringsarbete samt vara driven av att öka kvalitet i mötet med vår målgrupp. Som sjuksköterska kommer du vara en del av den lokala ledningsgruppen som förutom två sjuksköterskor består av psykolog, KBT-terapeut, verksamhetschef, enhetschef och gruppchef. Du kommer även vara delaktig i att driva verksamheten framåt utifrån befintlig lagstiftning och evidens, riktlinjer samt uppsatta mål och rutiner.
I rollen som sjuksköterska är du ansvarig för HSL-arbetet i vår verksamhet. Det betyder att du arbetar med och värnar om våra klienters fysiska och psykiska mående, upprättar vårdplaner, medicinhantering och andra sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. I din roll som sjuksköterska ingår du även i det team som finns runt varje klient där även psykolog, terapeut, läkare och behandlingspersonal ingår.
Vi arbetar aktivt med att förändra synen på psykisk funktionsnedsättning genom att alltid utgå från individuella behov och önskemål. Som sjuksköterska fyller du en viktig funktion i vårt arbete kring detta. Vår målsättning är att hjälpa till att ge varje person de individuella verktyg och strategier de behöver för att leva ett meningsfullt liv.
Din erfarenhet och kunskap Du är legitimerad sjuksköterska med kunskap om och stort intresse för personer med psykiatrisk problematik. Inte sällan finns samsjuklighet med skadligt bruk och beroende med i klienternas sjukdomsbild. Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning inom psykiatri och/eller har erfarenhet av dylikt arbete. Om dig Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar: Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
