Sjuksköterska till akutmottagning
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-07-29
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Akutkliniken Nyköping
Vi söker sjuksköterska till akutmottagningen i Nyköping
Brinner du för akutsjukvård och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik? Välkommen till en arbetsplats där din erfarenhet gör skillnad och där vi satsar på din utveckling.Publiceringsdatum2026-07-29Om företaget
Akutkliniken består av en Akutmottagning och vår akutvårdsavdelningen. Vi arbetar för att ge våra patienter en trygg och smidig väg genom vården och för att varje medarbetare ska få använda sin kompetens på bästa sätt.
Vi är en akutklinik i utveckling där kompetensutveckling, förändringsarbete och ett hållbart arbetsliv är prioriterade områden. Våra sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin roll och ha goda förutsättningar att utföra ett professionellt arbete. Därför erbjuder vi schemalagda internutbildningar varje vecka, innehållet varierar utifrån aktuella teman samt verksamhetens behov under året. Vi har även en arbetstidsmodell där arbetstiden värderas utifrån obekväm arbetstid, vilket ger bättre möjlighet till återhämtning.Arbetsuppgifter
Akutmottagningen i Nyköping arbetar med flera olika kliniker och tar emot patienter i alla åldrar med allvarliga eller livshotande sjukdomar och skador under dygnets alla timmar.
Ditt uppdrag är att utföra medicinska åtgärder och göra prioriteringar utifrån ABCDE samt rådande rutiner och riktlinjer. Du leder och fördelar även omvårdnadsarbetet i ditt team, det är ett ansvarstagande och utvecklande arbete där du gör skillnad för patienter varje dag.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, är trygg i din profession, har patienten i fokus och bidrar med beslutsamhet, omdöme och samarbetsförmåga i teamet. Tidigare erfarenhet av akutsjukvård eller journalsystemet Cosmic är meriterande, men vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100 % eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Akutmottagningen Nyköping Caroline Lagmyr Jonsson 072-1433465.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Vill du vara med och utveckla framtidens akutsjukvård i Nyköping? Tveka inte, skicka in din ansökan inklusive CV idag, dock senast 2026-08-20.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Kom och arbeta med oss på Akutkliniken!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-498". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10015480