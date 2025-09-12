Sjuksköterska sökes till Sprututbytesmottagningen
2025-09-12
Sprututbytesmottagningen gick vid årsskiftet över till verksamhetsområde Beroende för att kunna möta våra patienters behov i ökad utsträckning.
Mottagningen har öppettider måndag-fredag kl. 09.00-16.00 och är belägen på Östra sjukhusets område. Vår målgrupp är individer som injicerar narkotika. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med smittskydd och öka hälsan och kvalitén i patientgruppen. Motivationsarbete och länkning till andra vårdgivare och socialtjänst är en jätteviktig del i vårt uppdrag. På mottagningen jobbar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kuratorer och barnmorskor tillsammans.
Om jobbet
Då vår målgrupp ökar successivt och vi startat ett mer uppsökande arbetssätt söker vi en ny kollega som blir ytterligare en resurs i teamet. Som sjuksköterska på sprututbytesmottagningen kommer du att träffa personer som injicerar narkotika. Du kommer bland annat utföra provtagningar avseende Hepatit och HIV. Du kommer att utföra vaccinationer, byten av injektionsverktyg, läkemedelsutdelning, utbildning i skadereducering samt motiverande samtal.
Arbetet är mångfacetterat och ger dig hela tiden möjligheter att ständigt utvecklas och lära dig nya saker.
Att arbeta som sjuksköterska innebär att du är en viktig del i det team som arbetar för att alla patienter ska få en god och säker vård. Som sjuksköterska har du ett omväxlande arbetsinnehåll med fokus på patientnära vård och med goda utvecklingsmöjligheter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års yrkeserfarenhet. Meriterande om du är specialistsjuksköterska inom psykiatri. Vi värdesätter om du har tidigare erfarenhet av att jobba med skadereducerande insatser och komplicerade patientfall.
Vi söker dig som har ambitionen att kompetensutvecklas inom ramen för uppdraget och har stort engagemang för målgruppen. Du ska kunna arbeta självständigt och vara nytänkande, kreativ och drivande. Vidare har du lätt för att skapa långsiktiga relationer och har en mycket god kommunikativ förmåga. Du ser till helheten, kan prioritera och du tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt slutför arbeten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
