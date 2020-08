Sjuksköterska natt på bemanning - PersonalExpressen AB - Sjuksköterskejobb i Nynäshamn

PersonalExpressen AB / Sjuksköterskejobb / Nynäshamn2020-08-24På PersonalExpressen bemannar vi med professionell, ambitiös och jordnära vårdpersonal efter våra kunders behov och önskemål. Vi är ett starkt värdedrivet företag och är därmed noga med att den vårdpersonal vi presenterar för våra kunder också möter våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande. Det förväntar sig våra kunder av oss och det förväntar vi oss av våra medarbetare.Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och som är intresserad av att arbeta natt inom äldrevården hos en av våra samarbetspartners i Nynäshamn. Uppdraget sträcker sig mellan september och oktober med chans till förlängning.På PersonalExpressen är vår uttalade målsättning att du som börjar arbeta tillsammans med oss ska trivas så pass bra att du är stolt över din arbetsplats och gladeligen rekommenderar oss till andra. Med det utgångsläget i vårt arbete anser vi oss vara ödmjuka, lösningsorienterade och genuint trevliga att vara i kontakt med - något vi givetvis hoppas att du kommer att känna av framöver efter det att du ansökt in till att börja arbeta tillsammans med oss. I PersonalExpressens ledning har vi vidare över 10 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund och vårdsektorn ligger oss således mycket varmt om hjärtat.Hjärtligt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag eller ring till oss på 08- 128 555 00 om du har några frågor eller funderingar. Med detta sagt tror och hoppas vi att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss - vi ses och hörs inom kort!2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-09-23PersonalExpressen AB5331615