Projektledare Bygg till fastighetsavdelningen
Örnsköldsviks kommun / Byggjobb / Örnsköldsvik Visa alla byggjobb i Örnsköldsvik
2026-06-18
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Fastighetsavdelningen ansvarar för att kommunens fastigheter är trygga, funktionella och välskötta. Vi arbetar både strategiskt och operativt med drift, underhåll, lokalvård och fastighetsutveckling – från löpande service till rådgivning, projektledning och långsiktig planering. Tillsammans skapar vi hållbara miljöer där kommunens verksamheter kan fungera och utvecklas. Nu söker vi en Projektledare Bygg till fastighetsavdelningen.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som projektledare arbetar du i en beställarroll för projekt, antingen i samband med ny- och ombyggnation, verksamhetsförändringar eller planerade underhållsåtgärder av fastigheter. Projekten omfattar kommunens samtliga fastigheter och kan omfatta hela byggprocesser från utredning i tidigt skede till överlämnande för förvaltning.
I rollen ingår ansvar för budget, prognos, tidplan samt funktion och kvalitet. I dina uppdrag har du många kontakter såväl inom kommunen som med externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 3-5 års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, exempelvis i en roll som arbetsledare, platschef, projektledare, byggledare eller konsult. Vi ser gärna att du har relevant utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer tillräcklig.
Du har lätt för att samarbeta och är bra på att planera och organisera ditt arbete. Vi tror att du också har en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt och alltid är affärsmässig i ditt agerande. Du är angelägen om att hålla deadlines och att nå resultat med hög kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Rollen innebär mycket kontaktytor och informationsutbyte så du förväntas hantera det svenska språket i tal och skrift.
Giltigt B körkort är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
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891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Kontakt
Malin Strömberg, Vision 070-1909024 Jobbnummer
9971047