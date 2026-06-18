Elevassistent till Herrgårdsskolan
Göteborgs kommun / Pedagogjobb / Göteborg Visa alla pedagogjobb i Göteborg
2026-06-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Beskrivning
Herrgårdsskolan är en F-6 skola. Vi arbetar i arbetslag och värnar om samarbetet mellan våra olika verksamheter; skola, fritidshem och förskoleklass. Skolan lägger stort fokus på relationer och arbetar aktivt med att skapa och bevara goda relationer med dem vi är till för då goda, trygga relationer en är förutsättning för elevernas lärande.
Personalgruppen har ett gott arbetsklimat och består av både yngre och lite mer erfarna pedagoger. Vi väljer att se möjligheter och anser att lusten till lärande finns hos alla och vårt uppdrag är att bevara och främja den. Att utgå ifrån styrkor och förmågor är grunden i vårt arbete och vi möter våra elever som behöver det med ett lågaffektivt förhållningssätt.Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent kommer du arbeta med att stötta en-två elever under hela skoldagen och under fritidshemstid. Du arbetar i team tillsammans med lärare, fritidshemspersonal och övriga kollegor. Tillsammans utformar och anpassar ni undervisningen för att möta elevernas specifika behov utifrån lärarens planering. Ditt uppdrag är att flexibelt hitta vägar för eleverna att nå sin fulla potential, kunskapsutveckling och självständighet.
Du kommer att arbeta i förskoleklass och på fritidshemmet.Kvalifikationer
Vi söker dig som lägst har en gymnasial utbildning. Har du dessutom elevassistentutbildning eller annan relevant utbildning inom området är det meriterande.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift. Du har erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av omfattande stöd, särskilt från anpassad grundskola.
Vi söker dig som är lyhörd för varje individs specifika förutsättningar och behov. Du sätter eleven i centrum, där fokus ligger på att stödja elevens lärande och i vardagliga situationer där hen är i behov av stöd. Du arbetar med lågaffektivt bemötande och har förmåga att hjälpa till med struktur för eleverna.
Som person är du lugn och trygg i dig själv. Du ser allas olikheter som en tillgång och är nyfiken på att finna lösningar för svårigheter som eleverna kan möta i lärandemiljön. Att samverka är en förutsättning och självklarhet för dig. I din yrkesroll förväntas du kunna samarbeta med andra yrkesprofessioner och med vårdnadshavare för elevens bästa.
Arbetet innebär att eleverna under hela eller delar av sin dag i skola och på fritidshem behöver nära stöd av dig som elevassistent. Det är därför viktigt att du har förmåga och trivs med att agera självständigt.
Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Katja Hautaniemi katja.hautaniemi@grundskola.goteborg.se 031-3667999 Jobbnummer
9971031