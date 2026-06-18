Projektledare klimatanpassning Skaraborg
Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-06-18
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Klimatförändringarna kräver nya, smarta lösningar. Genom ett unikt samarbete mellan Skaraborgs Kommunalförbund och de 15 medlemskommunerna startar vi nu ett treårigt projekt för att stärka delregionens klimatanpassning. Målet är att minska sårbarheten, dela kunskap och utveckla ett systematiskt, forskningsbaserat arbetssätt som rustar våra kommuner för framtiden.
Som medarbetare i projektet blir du formellt anställd av Skövde kommun – en stor och stabil arbetsgivare som satsar på innovation, delaktighet och engagerat ledarskap. Här blir du en del av ett lag som varje dag levererar värde, samtidigt som du får ta del av förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag och ett brett utbud av aktiviteter. Ditt dagliga arbete kommer dock att ske på en regional arena, med Skaraborgs Kommunalförbund som den samlande kraften för att samordna, effektivisera och driva utvecklingen framåt.
Projektet är indelat i fyra arbetspaket samt projektledning. Varje arbetspaket leds av en delprojektledare som har ansvar för aktiviteterna i respektive arbetspaket. Projektledaren agerar även delprojektledare i ett av arbetspaketen. Läs mer om projektet under "Övrigt".
Tjänsten är placerad vid Skövde kommun samt vid Skaraborgs kommunalförbund. Detta är en form av samverkan kring kompetens som används för bland annat projektledarskap mellan kommunalförbundet och en medlemskommun. Dina närmaste kollegor inom kommunen arbetar med strategi och planering inom sektor Samhällsbyggnad. Sektorn rapporterar till Kommunstyrelsen i Skövde. Dina närmaste kollegor inom projektet är de tre delprojektledarna från andra kommuner samt kommunalförbundets personal och övriga deltagare i projektet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår det att:
• Leda projektet utifrån uppsatta mål och förväntade resultat tillsammans med kollegor i kommunerna och vid kommunalförbundet.
• I utvalda delar vara operativ i projektet när det kommer till dokumentation och rapportering.
• Arbetsleda medarbetare som ingår i projektgruppen, samordnat med ordinarie chef i linjeorganisation.
• Samverka med ledande tjänstepersoner motsvarande förvaltningschef/avdelning/enhetschef i dialog med politisk struktur per kommun.
• Företräda projektet gentemot finansiären, rapportera löpande framsteg och säkerställa att projektet följer finansieringsvillkoren.
• Koordinera projektets externa relationer, informera och förankra projektet hos politiska beslutsfattare, styrgrupp, relevanta nätverk och samverkansaktörer.
• Samordna projektet gentemot Skövde kommun, agera kontaktperson och säkerställer att kommunens insatser och deltagare är synkroniserade med projektplanen.
• Vara projektledare för projektet som helhet och delprojektledare för Skövde. I rollen som delprojektledare ligger fokus på det som beskrivs som arbetspaket 2 i projektet under "Övrigt"Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har relevant akademisk examen exempelvis inom miljövetenskap, hållbar stadsutveckling alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Har erfarenhet av att leda större projekt
• Har mycket god kommunikativ förmåga
• Är strukturerad och har vana att på ett framgångsrikt sätt samordna arbetsprocesser
• Kan hantera komplexa sammanhang som kräver god analytiskt och kommunikativ förmåga
• Är bekväm med att röra dig mellan en strategisk och en operativ roll
• Har förmågan att möta olika sammanhang och funktioner samt skapa förtroendefulla relationer
• Har förståelse för arbete i politiskt styrd verksamhet
• B-körkort eller har andra sätt för att på ett flexibelt sätt förflytta dig inom hela Skaraborg
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Start preliminärt oktober/november 2026 efter överenskommelse.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om vad Skaraborg och Skövde har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Välkommen besöka livetiskaraborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710), https://share.mediaflow.com/sv/?LXPEXH006U
Fredsgatan 4 (visa karta
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541 83 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad Kontakt
Avdelningschef strategi och planering
Johanna Eriksson johanna.eriksson@skovde.se Jobbnummer
9971048