Kommunjurist med inriktning skola och välfärd
Ängelholms kommun, Chefsstöd och utveckling / Juristjobb / Ängelholm Visa alla juristjobb i Ängelholm
2026-06-18
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Vill du arbeta med juridiska frågor som påverkar vardagen och gör skillnad på riktigt för barn, elever, äldre och invånare i Ängelholm? Vi söker nu en engagerad kommunjurist som vill axla en bred och utvecklande roll där juridik, verksamhetsnära stöd och strategisk utveckling möts.
I Ängelholms kommun har vi brutit upp traditionella förvaltningsstrukturer och skapat en modern serviceorganisation med så kallade huvuduppdrag. Det betyder att vi arbetar agilt, prestigelöst och tillsammans över gränserna för att skapa största möjliga värde för dem vi är till för. Hos oss får du ett stort eget handlingsutrymme och ett starkt förtroende att använda din professionella expertis. För att du ska få bästa tänkbara utbyte i din vardag kommer du dessutom att få en juristkollega på central nivå, vilket ger goda möjligheter till professionellt bollplank och nära samarbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
I rollen som kommunjurist blir du ett viktigt strategiskt och operativt stöd till både verksamheterna och våra chefer. Tjänstens inriktning innebär att du kommer att arbeta med tre av våra huvuduppdrag Lärande och familj, Hälsa samt Kommunledning. Du kommer att ha din fysiska placering tillsammans med kollegorna på huvuduppdrag Lärande och familj samt Hälsa.
Dina arbetsuppgifter spänner över ett brett och spännande fält där du bland annat kommer att:
Stödja chefer, rektorer och handläggare i rättstillämpning och myndighetsutövning enligt skollagen, socialtjänstlagen, LSS och angränsande regelverk.
Handlägga tillsyn av fristående förskolor och fritidshem samt hantera frågor rörande tilläggsbelopp.
Genomföra rättsutredningar, ta fram beslutsunderlag och utforma kommunövergripande styrdokument, riktlinjer och rutiner.
Skriva yttranden och företräda kommunen inför tillsynsmyndigheter som Skolinspektionen, IVO och JO, samt vid behov delta i domstolsprocesser.
Ge rådgivning och hålla i interna utbildningsinsatser för att stärka organisationens rättssäkerhet och kompetens.
Stödja verksamheterna i komplexa sekretessprövningar och hantering av allmänna handlingar.
Vår omvärld förändras snabbt och vi befinner oss i en spännande utvecklingsresa. Du förväntas därför bedriva omvärldsbevakning och bidra med juridiska perspektiv i frågor som rör exempelvis dataskydd, digitalisering och nya arbetssätt.KvalifikationerProfil
Som person känner du dig hemma i en organisation som drivs av öppenhet, omtanke och handlingskraft. Du är tillmötesgående, lyhörd för verksamhetens behov och kan förklara komplicerad juridik på ett begripligt och professionellt sätt även i känsliga lägen.
Du är analytisk, trygg i din juridiska kompetens och har lätt för att växla mellan detaljer och ett större helhetsperspektiv. Eftersom din roll rymmer många kontaktytor över flera stora verksamhetsområden har du en mycket god samarbetsförmåga, tar ansvar för dina frågor och driver processer framåt med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi söker dig som har:
Juristexamen
Goda kunskaper inom förvaltningsrätt och dokumenterad erfarenhet av att självständigt skriva yttranden och göra kvalificerade rättsutredningar.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig förvaltning, med fördel inom kommunal verksamhet.
Erfarenhet av arbete kopplat till skollagen, socialtjänstlagen, LSS eller tillsynsarbete.
Tingstjänstgöring (notariemeritering) eller annan dokumenterad processvana från domstol.
Erfarenhet av att hålla utbildningar eller leda utvecklingsinsatser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Efter överenskommelse.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332970". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Ängelholms kommun, Chefsstöd och utveckling Kontakt
Planeringschef
Jonas Trulsson jonas.trulsson@engelholm.se 0431-46 84 89 Jobbnummer
9971030